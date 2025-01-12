香港去年有兩部港產電影均取得逾億元的亮麗票房成績，當中一部更創下港產片最高票房紀錄。可惜去年票房總收入只有13.4億元，為逾10年的新低；加上踏入新年又有戲院傳出結業，顯示香港電影行業還在寒冬期苦捱。

不少人以為香港電影業發展慘淡，和早些年業界人士紛紛北上拍戲、人才流失有關。但據統計，去年全球電影總票房也較前年下降了5.3%，只有278.5億美元。至於內地，去年全年電影票房更只有425億元人民幣，比2023年大跌22.6%，票房收入大幅倒退至10年前水平。由此可見，電影行業衰落並非香港獨有的現象。

目前來看，全球銀幕一片落寞的原因之一，是許多影迷改在其他渠道觀看電影，例如日、韓和台灣的影迷轉戰Netflix平台，歐美影迷轉向蘋果、亞馬遜旗下的串流平台，以年費模式觀看全球各地影片。至於近期的因素，則和環球經濟低迷有關。

電影是民眾的日常娛樂之一，經濟不好時，消費者在電影方面的支出會更加謹慎。很多人面對有限的預算，只會選擇數部電影觀看，這時電影的質量成為了決定影迷走進電影院的關鍵因素。這也解釋了為何有些影片大收特收，有些影片表現不濟。

當然，要說近年電影票房急降的最大原因，還是在於現代人的娛樂方式已改變。曾幾何時，電視劇萬人空巷，直至後來網絡普及，電視的輝煌時代才一去不復返。同樣道理，近些年短視頻和短劇興起，讓人愈來愈難有耐性端坐在電影院看一部兩個多小時的電影，不少網民都是通過數分鐘的短視頻解說了解電影。這是電影行業的結構性問題。香港曾是東方荷里活，日後或可考慮開拓短片市場，才有望重振昔日電影業輝煌。