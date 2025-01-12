昨日談到，金磚國家組織宣布增添印尼成為正式新成員，意義深遠，除了因為印尼是金磚的首個東南亞成員國，有助吸引泰國、新加坡、越南及馬來西亞等其他東盟國家加盟，某程度打破了東盟成員（擺明親美的菲律賓除外）不願在美西方和中俄之間選邊站的中立傳統。

除了政治意義，印尼「入金」在經濟上的作用亦巨大。金磚組織的4個發起國近年均面對經濟挑戰，當中俄羅斯因俄烏戰事而遭到美西方孤立制裁，尤其能源出口收益大受影響。中國除了面對外部打壓，內部經濟放緩、樓市爆雷、人口老化等問題亦難以在短時間內逆轉。印度經過多年來的高速經濟增長，最近也開始碰到了發展樽頸。巴西則內部政治鬥爭不絕，經濟政策忽左忽右，貪腐問題亦一直未有改善。

反觀印尼，不單止面積大、人口多及天然資源豐富，同時是東盟最大和增長仍然迅速的經濟體，GDP現已穩坐全球頭二十大，再過幾年，還有望超越增長遲緩的西班牙、澳洲和南韓等國。加上該國政治近年相對穩定，過往曾經相當嚴重的宗教、種族和排華問題已暫時平息，有助拉高金磚國家的整體經濟實力和未來增長潛力。

美國當然也意識到印尼的「大國崛起」，但是一場以巴戰事，令作為全球最大伊斯蘭教國家的印尼，反美情緒高漲，國內之前因新疆問題而抗拒與中國交好的聲音煙消雲散。美國候任總統特朗普揚言向所有貿易夥伴無差別加徵關稅，以及現任拜登政府否決日本製鐵收購美國鋼鐵的政治決定，更令許多曾努力嘗試迎合美國貿易政策的國家心寒，急急尋求加強與美國以外的市場經商以分散風險。因此，今次印尼破例入金，某程度是由美國促成。