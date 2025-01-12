新一年度的財政預算案正在諮詢階段，算上發債收入後，仍面對近千億元財赤，各方都提出開源節流建議，筆者早前亦在本欄提及嚴控工程開支達致節約開支的目的，但不知為何，有些人總把討論焦點放在兩元乘車優惠，可能兩元乘車優惠政策接近生活又容易理解。筆者認為，理性討論、研究如何防止濫用是可以的，但如果將長者福利變成滅赤的稻草人，就是對長者不尊重，亦不公平。

現時兩元乘車優惠每年花公帑約40億元，而且呈上升趨勢，有人就認為這是「財政黑洞」，建議將優惠門檻恢復至65歲，理據是60至65歲人士中，不少仍是在職人士，故毋須此福利。香港沒有法定退休年齡，但絕大多數長者福利要65歲以上才可享有，惟不少企業仍將退休年齡定在60歲，準長者要面臨兩種選擇，一就是提早退休，二就是再就業。

然而，長者或準長者再就業本身就處於弱勢，他們一般都要接受一個較低的職位和薪酬，長者兩元乘車優惠就是某程度上的生活津貼。如果優惠取消，可能會打擊他們的就業意欲，他們可能選擇領取失業綜援，社會不但損失寶貴的勞動力，政府的支出更可能會因減得加，得不償失。所以，將優惠門檻回到65歲是最不可取的建議。

另一類建議，包括將兩元改成兩折，或兩元改成三元，或設每月優惠上限。雖然筆者沒有精算，但估計這些方案對節省開支的成效十分有限，然而錙銖必較、向長者開刀、長者成了財赤代罪羔羊的印象，令長者們的觀感極差，不少人的即時反應，是請高官們先立即減薪吧！近年長者福利和服務得到長足的改善，長者群體一直都是政府最堅實的支持基礎，削減優惠有違政策的延續性，無謂製造對立不利和諧社會，政治上並不可取。

筆者認為，要達致節流又不影響長者福利，可從以下兩方面着手。首先要打擊非法使用，即未足60歲使用他人樂悠咭以獲得優惠。過去一年只有7宗轉交警方處理，只是問題的冰山一角，罰則亦太輕。政府可考慮在與相關交通機構的協議中，加入積極打擊濫用條款，甚至改以盜竊罪或使用虛假文書罪來檢控，以收加強阻嚇力之效。

其次，為解決長車短搭問題，筆者和所屬政黨的同事，多年來一直要求政府推動巴士分段收費；其實深圳市不少公交路線，已使用上落車拍卡刷碼分段模式收費，政府應要求專營巴士提供分段收費。事實上，政府現時在兩元乘車優惠向專營巴士提供15億元的補貼，巴士公司有責任提供相應措施，減少長車短搭問題。

政府財赤，開源節流乃正確的方向，政府各部門削減開支在過去一年也取得一定成效，兩元乘車優惠是上屆政府的德政，公共財政不應簡化成為偽命題，更不應將滅赤的責任優先放在長者身上。