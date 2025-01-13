正論：隔音屏旁堆雜物　風高物燥惹火災

「前事不忘，後事之師」常被引用指記取過去的經驗教訓，以作今後行事的鏡鑑。然而，為政者卻多是善忘的。去年11月27日上午，近石圍角邨石菊樓對開的象鼻山路往荃灣方向發生火警。當時是路旁位置先起火，迅速波及鄰近的公路隔音屏障和行人天橋，現場陷入火海，大量濃煙席捲半空。消防曾認為起火原因有可疑，一度循縱火案調查，但其後稱雜物先起火，初步調查認為無可疑。

以上可以見到在公眾地方亂堆放雜物，好大機會構成安全隱患。有見及此，9名屯門區議員上月聯署，指不時有人在屯門區內多個毗連屯門公路隔音屏的地點放置雜物，擔心一旦遇上火種會引發嚴重後果，要求政府當局作出針對性措施。按屯門區議會文件，有關聯署是上月23日發出，內容是指屯門虹橋井財街、新墟仁政街、仁愛堂街、置樂青海圍和安定邨等地點，不時有垃圾及棄置雜物堆放在屯門公路隔音屏旁。鑑於去年11月荃灣隔音屏火災事件，建議政府當局清理屯門公路隔音屏旁的垃圾及棄置雜物；定期清潔和保持屯門公路隔音屏周邊的環境；加強定期修葺和保養屯門公路隔音屏；在隔音屏附近安裝火警預警系統，使消防人員能第一時間趕往現場處理。

屯門區議員有危機意識，更加關注區內亂堆積雜物的火警隱患。對於區議員的關注，路政署書面回覆指，會於日常的結構檢查中加強注意隔音屏障的狀況，然而有關位置不屬於快速道路範圍，一般公共道路的路面清掃由食物環境衞生署負責。食環署書面回應，指如有雜物堆積在行人路面一般會依照法例規定，先貼出「移走障礙物通知書」，在指定時間內沒有人認領才會移走該些物品。署方已加強有關地點的垃圾收集服務，並安排承辦商在有需要時加強街道潔淨服務。去年10月至12月，署方在有關地點一帶向在公眾地方非法棄置垃圾的違例人士共發出20張定額罰款通知書。

食環署發出定額罰款，是否就表示做得妥善？本報記者前往聯署提及的一些地點，發現仁政街的雜物主要是大量堆放的發泡膠箱，而旁邊則有「已預約回收商回收，請勿移走」的告示。街坊王先生指發泡膠箱多數來自附近街市和商戶，雖然有人回收，但好快又再堆積如山，確實增加火警發生的風險。至於青海圍垃圾收集站附近的公路隔音屏，亦跟仁政街一樣堆放大批發泡膠箱。有清潔工表示，該批發泡膠箱是有人用錢收購，然後放在隔音屏旁邊暫存，日後供菜場再用，他們不敢清理以免惹上麻煩。

問題不就出在食環署監管不力嗎？怎麼可以任由大批發泡膠箱堆放者，胡謅一個藉口便亂堆放「暫存」？正如一位聯署的區議員指出，把雜物堆放在隔音屏旁邊，即使沒對行人構成妨礙，可是紙皮和發泡膠箱等物俱屬易燃，在風高物燥的當下若遇上火種，好大機會釀成火災，尤其是仁政街的位置緊貼行人升降機，雜物一旦着火，後果不堪想像。食環署根本責無旁貸，應定時清走雜物，尤其「惹火尤物」發泡膠箱，如堆放的位置存在風險則更應果斷執法。試問有甚麼比維護公共安全、人命更重要？