一般認為，當年蘇聯解體是因為中了美國圈套，被軍備競賽拖垮。這種觀點不是沒有道理，蘇聯解體無疑有各種原因，但軍備競賽絕對是壓垮駱駝的最後一根稻草。於是有人擔心，中國會不會重蹈蘇聯覆轍，因為與美國軍備競賽而被拖垮？這未免過慮了，別說中國沒有興趣搞軍備競賽，即使要競賽，美國也佔不了便宜，結果還不知鹿死誰手呢。

有美國軍事專家警告，美國不應與中國展開軍備競賽，因為這可能步蘇聯後塵，拖垮美國經濟。其理據是，美國債務負擔沉重、製造業萎縮，以及軍工生產成本高昂，都使其難以支撐高強度的軍備投入。專家甚至認為，中國最近亮出第六代戰機，就是一個圈套，為了引誘美國投入巨額資金追趕六代機的研發，進一步加劇經濟壓力。

姑勿論中國六代機是不是圈套，美國經濟實力已不足以支撐高強度軍備競賽，這是不爭的事實。無論是製造業體量，還是人力資源和生產成本，兩國都存在明顯差距，製造同樣的武器，美國花費往往是中國的3至4倍，如何競賽？以五代機為例，中國殲20每架成本不需一億美元，而美國F22每架成本高達3.5億美元，難怪不得不宣布停產。即使美國推出比較便宜的F35取代，每架成本也需1.2億美元，而且問題不斷，從零部件供應到維修保養，都無法確保無虞，以致事故頻發，經常無緣無故掉下來。

軍備競賽就是綜合國力尤其是經濟實力的較量。理論上美國仍是全球最大經濟體，實際上只是表面風光，其產業早已空心化，除了科技實力仍然佔優，其他方面都已明顯不如中國。尤其是工業方面，中國擁有600萬家製造企業，是美國的20倍，中國造船能力更是美國的300多倍，雙方差距可不是一般的小。為何美國六代機遲遲無法亮相？除了技術問題，另一個原因就是成本太高，據說至少是五代機的3倍價錢。雖然美國軍費年年增加，卻一直捉襟見肘，哪還經得起六代機的消耗。

顯而易見，以當今美國的經濟實力，已玩不起軍備競賽這種燒錢的遊戲。但問題是，美國既不甘心被中國超越，更不甘心失去軍事霸權，怎麼辦？只好咬牙死撐，繼續窮兵黷武。從這個角度看，美國專家指中國六代機是一個圈套，也不是沒有道理，美國進退兩難，跟不跟都是死局。