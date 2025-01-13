近日世界上有兩場天災，幾乎是在同一天發生，一場是在中國西藏日喀則市的大地震，另一場是美國南加州的山火。日喀則市位處高地，路途偏遠，空氣稀薄；加州山火波及的地區，不少居民卻富得流油，當地的基礎建設和救災設備，理應十分先進。可是災難爆發後的幾天，日喀則市和南加州比較下來，前者的救災工作劍及履及，成效立竿見影；後者卻是要水沒水、要電沒電，即使消防人員個個是巧婦，也難為無米之炊，只能眼白白看着山火蔓延。

加州爆發的是天災，但加上「人禍」影響，使災情愈發嚴重；西藏出現的也是天災，卻因為政府安排妥當，透過「人和」方式，將損失減到最低。兩者的分別，正是制度造成的。

世界首富馬斯克的成功，看得出並非由來無因，此君很有洞見，當很多人還傻不楞登，在高唱西方制度優越性時，他已力排眾議，說中國政府可能比歐美政府，更重視百姓的幸福感。西方政客很多時只重視自己的幸福感，就以今次加州的天災為例，當地烈燄騰空，原本的黃金寶地變成人間煉獄，居民死的死、逃的逃，但美國總統拜登在救災記者會上，只交代幾句場面話，便忙不迭宣布喜訊，說自己剛當上了曾祖父。此舉把不少人氣得吹鬚睩眼。

很多人不明白，為甚麼馬斯克忽然熱衷政治，現在還當起美國總統的後座司機。筆者大膽以為，或許是此君經常來華訪問，參考了中國制度的優點，如今想嘗試移植到美國。如高效率，就是中國制度最重要的特色之一，馬斯克對此推崇備致。若美國救災中心以至整個美國政府，能有中國式的效率，或許今日的南加州，就不至於會哀鴻遍野。