一連兩日分析了印尼加盟金磚國家組織的政治和經濟意義。金磚國家的總GDP，在30年前僅佔全球約六分之一，到5年前已翻了一番增至約三分之一，超過七國集團（G7）的總和。新增了仍在高速增長中的印尼，還有預計可於短期內正式加盟的馬來西亞、白羅斯等金磚夥伴國家，加上美西方諸國普遍增長放緩甚或出現衰退，在此長彼消下，金磚國家佔據全球GDP一半的目標已指日可待。

人多好計數，但不代表好辦事。G7的擴大版G20就是好例子，後者因成員國立場差異較大，難有較實質的合作和共同倡議，影響力反而不及前者。金磚現時最大的「異心」為印度，該國在早幾年視中國為最大競爭者甚至威脅，與美西方相對友好。但基於國內外形勢的最新考慮，印度最近又疑似希望與中國修好，並重新加強與俄羅斯及其他南方國家的關係。

從全球國家GDP列表由頂數下來，除卻日本和南韓，中國、印度、巴西和俄羅斯正是頭4位的非美西方國家。排第5的墨西哥因地理位置所限，很難逆美國意加入金磚。第6的印尼已加盟了。排第7的土耳其，相信就是金磚下一步擴張的主要目標。

土耳其位處歐亞之間，在過往歐強亞弱時，該國曾很努力爭取「正名」為一個歐洲國家，但加入歐盟的申請搞了近40年（當時仍叫歐洲共同體）尚未能成事。加上現任總統埃爾多安的鄂圖曼帝國復興夢，以及俄烏和以巴戰事造成的衝擊，令土耳其在北約成了異類，改為「棄歐入金」似乎更合適，其加盟對同屬遜尼派的沙特阿拉伯入金磚起到促進作用。惟土耳其與金磚成員國伊朗在政治以至宗教上都存在頗大分歧，在最近的敍利亞變天過程中可見一斑。