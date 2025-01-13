美國紐約州聯邦最高法院，上周五就候任總統特朗普的掩口費案，被判34項偽造商業紀錄罪成判刑，決定無條件釋放，不作任何懲罰，惟特朗普將成為美國史上首位有案底的總統。美式民主，讓我們看到總統犯罪可以逍遙法外的「世事無絕對，只有真情趣」！貴為美國總統，有權有勢，確實高人一等！

特朗普至叻得勢不饒人，佢重申案件是將政治武器化，揚言會就定罪上訴。呢，喺聽證會進行期間，有特朗普支持者和反特朗普人士在最高法院外聚集。有批評者手持「總統不是國王」、「沒有服刑期是對所有人的不公」等標語；特朗普支持者則高舉「停止政治獵巫」、「特朗普已獲勝」等標語，支持者看來覺得「勝者為王」，就可以為所欲為。「公正即強者的利益」這句柏拉圖於《理想國》的名言，放之美國司法制度可謂十分貼切。不過，公道自在人心，德州民主黨籍眾議員克羅克特表示，美國有雙層司法體系，「我們的司法體系不公平，天平並不平。」

特朗普強勢回歸，距離就職美國總統僅一周，這樣一個「風雲人物」入主白宮，世界可以安寧嗎？呢，美國駐日本大使伊曼紐爾卸任在即，佢上周五竟然「侵侵上身」，直指俄羅斯、中國、北韓和伊朗是「獨裁軸心」的一部分，美國及其盟友是捍衞民主的「一道防線」！這傢伙看來比特朗普更狂，口不擇言；侵侵講嘢，縱使多是聲大夾冇準，不過，佢有勢，狂言你都不能當佢冇到。之不過，侵侵狂得來，有時又幾清醒，佢睇到中國近年在綜合國力的提升，尤其在先進海空裝備的曝光，對中國也不敢太放肆，據悉佢曾通過代表，指相信與中國可融洽共處，是耶非耶，好快就知。