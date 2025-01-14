正論：船隻違例置岸旁　無心執法互卸責

政府2022年8月中推出「打擊衞生黑點計劃」，但相關黑點衞生情況不斷「翻發」。本報記者去年8月在土瓜灣一段私家後巷視察，發現有大量建築廢料及放置至少兩年的電單車；去年9月於屯門新墟街市一帶，亦發現大量發泡膠盒等垃圾堆積如山。當局去年底曾稱逾八成衞生黑點情況已改善，豈非自欺欺人？「清潔香港」說了好幾十年，市民聽到耳朵結繭，卻依然未見成效，究竟問題出在哪？

原來，不但後巷雜物和棄置電單車的問題，部分地區還有隨處放置船隻的問題。有離島區議員收到多名居民的反映，指島上經常有船隻及拖架違例放置於海旁及行人路旁。離島區議員黃漢權及另一區議員在區議會的提問文件指，坪洲翠濤花園、坪利路、消防局及南灣沿路一帶，經常有船隻及拖架違例放置於海旁及行人路旁。他們表示，居民擔心引發蚊蟲蛇鼠等健康安全隱患，以及可能造成行人意外。

提出文件的區議員表示，相關問題已經存在超過10年，又指島上長期有30至40隻船被放置。他認為現時缺乏實質條例處理事件，執法行動像玩「捉迷藏」，船主收到警告後只是將船隻移至島上其他位置，「A點搬B點；B點搬返去A點。」被問到會否希望政府修例解決事件，他說期望現時新政府有「新做法」，例如參考打擊後巷雜物的做法。世上最怕一個「積」字，所謂「積寬成柔，積柔成怯，積怯成畏，積畏成廢」是也。政府執法不嚴，船主自不然懶懶閒、得過且過，是以拖延超過10年，船隻「泊」上岸的問題仍然未解決！不正是「積畏成廢」的最佳寫照嗎？

船隻置岸上問題，部門各有各說法。海事處的書面回覆，就指船隻放置在岸上的事宜不在海事處的職權範圍之內，他們僅負責香港水域內船隻及航行安全事務；食物環境衞生署則指人員已加倍留意該處衞生情況，亦加強對放置船隻附近的公眾地方進行控蚊滅鼠工作，以防蟲鼠孳生，清除蚊子潛在孳生地點、施放除害劑及放置毒鼠餌等措施。果然又是大條道理，做了大量防蟲鼠孳生工作，市民仲想點吖？離島地政處的書面回覆則指，情況屬街道管理問題，現行法規的立法原意，主要針對非法搭建構築物或較固定物件長期佔用政府土地等情況，對涉及可移動或非固定的物件暫時佔用政府土地而言，並非有效的執管工具。各部門都是太極高手，互相推諉卸責，又十分「禮讓」，不敢「越權多管閒事」。其實，說到底，還不是官僚陋習，人的問題！個個部門都不想解決問題，事不關己，高高掛起，問題自然永遠存在！

有跟進相關議題的議員表示，認為部門需要聯合執法以顯示決心。他指出放置船隻於路上的行為「明顯是阻街」，認為可以參考政府早前打擊衞生黑點的做法，建立更高層級統籌機制。同時，又認為現行法規有漏洞，建議搬走長期阻街的船隻再向船主收回費用，或限制要將船隻搬離某一範圍或距離。說到底，政府要為人民服務，要有心而非三斤豬頭得把嘴，光說不做，個個部門鬥卸責，「清潔香港」就永遠只是夢！