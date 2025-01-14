娛圈單打：唔係E神有偏見 人人聞泰也色變

一石激起千重浪！內地奀星王星在泰國被騙至緬甸KK園區，經歷4日驚心動魄的營救行動終於脫險，可謂不幸中的大幸。然而，佢只係少數獲救嘅幸運兒，目前仍有大量中國人被困，當中包括香港人。佢哋被迫從事電騙工作，不合作就會遭受虐待，家屬不交付贖金就一世無法脫身，部分人更係音信全無。

上述亂象嚇煞不少旅客，就連E神陳奕迅，為咗歌迷人身安全着想，亦宣布取消原定下月喺曼谷舉行嘅演唱會。網上有黑粉就揶揄E神怕死，又有黑粉質疑係咪演唱會門票滯銷咋？查實演唱會飛早就賣晒，E神出入有大棚人傍住，亦唔會有太大安全問題。佢只不過擔心歌迷安全啫，一旦有粉絲為咗睇佢演唱會，被挾去KK園區，咁咪大鑊？

講真，E神身家豐厚，開少一場半場演唱會，對佢荷包無損，歌迷安全先至係首要考慮。之但係，此舉無疑加深泰國不安全嘅形象，進一步重創泰國旅遊業，就算「泰國通」胡慧冲點樣落力宣傳都補唔番。

嗱，泰國唔止係港人最愛旅遊熱門地，近年亦成為內地人出遊首選，但經過王星一役，內地旅客紛紛打退堂鼓。泰國出境旅遊協會預測，今個新春，中國旅客人數可能同比下降10%至20%。

泰國以旅遊立國，旅遊產業非常重要，偏偏電騙案件猖獗，單單聳人聽聞，再係咁落去，真係搵鬼去咯。外界亦陰謀論滿天飛，懷疑泰緬地方武裝跟軍方勾結，互相包庇，若非王星事件鬧大，中國政府介入，都唔會咁快放人。睇嚟泰國政府真係要諗諗計，認真掃蕩電騙集團，否則點止E神卻步咁簡單。