港府面臨千億財赤，有立法會議員提議「刀口向外」，禁止已移居海外的港人回流醫病。惟醫衞官員認為難以界定何謂「外人」，強調無意推行。依我來看，香港的醫療福利制度早已過時，長期作繭自縛，應借機大刀闊斧改革。這不僅令公帑用得其所，更有利吸引人才。

香港一向自詡醫療福利好。所謂好，首先是收費低廉，符合資格的病人入住普通科病房，每天收費只需120元，完全不夠填補成本；其次是簡單，手持香港身份證就可以享用，包括外傭。但這種制度的弊端亦多，一是成本高昂，2023/24年度港府投放在醫療及衞生的開支就高達1,044億元，佔經常開支的19%；二是濫用嚴重，導致市民要輪候數年才能睇一個新症。

反觀無論是內地的醫保還是台灣的健保制度，都是實施一種保險制度，由被保險人、僱主、政府分攤保險費，僱員要在工資中拿出一定百分比來供醫保。美國亦規定新移民必須在美國居住滿5年以上，才有資格申請政府提供的公費醫療保險，同樣是要支付保險費。香港這種只要有身份證就由公費埋單的做法，其實相當復古，近乎是賣大包。

隨着香港人口高齡化問題日益嚴重，現時的香港公共醫療制度一定難以為繼，應該盡快提上改革日程。實際上，將醫療福利與身份證脫鈎，還有另一層好處。近年香港急需輸入各類型人才，但社會上經常有反對的聲音，擔心這些「外人」是貪圖香港的福利而來。脫鈎的話，就可以洗脫這種嫌疑，因為人才都是自己支付醫保費用。屆時政府亦可以將輸入人才的大門開得更大。但話說回來，如此大刀闊斧的制度改革，必須由港府最高層拍板決定，恐怕不是醫衞官員可以回答。