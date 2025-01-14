日前，全國港澳研究會在北京舉行專題研討會，解讀和分析國家主席習近平上月在澳門發表的重要講話。研討會除了在北京設立主會場外，還在香港和澳門設立分會場，在香港，特首聯同其他高層官員出席。

二十屆三中全會《決定》指出，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。港澳在國家穩步擴大制度型開放、深化外貿體制改革、深化外商投資和對外投資管理體制改革、優化區域布局、完善推進高質量共建「一帶一路」機制等方面都大有可為，港澳一張張「金字招牌」更加閃亮。

國家主席重要講話中提出的「三點期許」和「四點希望」，為港澳的未來發展提供重要的指導方向。對內方面，香港應積極融入國家「國內國際雙循環」戰略，抓住大灣區建設、推動河套合作區、北部都會區等重點項目建設，促進科技創新、綠色經濟和數據共用等新質產業發展、加強與澳門合作，爭取與橫琴加深互動。對外方面，香港憑其國際化優勢，可在金融、航運、貿易及創科等領域發揮關鍵作用，成為國家「引進來」和「走出去」的支點。

特朗普重返白宮在即，其「美國優先」理念是以犧牲別國利益為代價。美國亦很可能延續拜登政府的對華政策，把矛盾集中在經濟和技術領域，估計未來美方升級關稅戰、貿易戰和科技戰，將對依賴國際貿易的香港造成一定打擊。

目前，香港的經濟增長面臨挑戰，2023年本港經濟經歷了周期性回升，惟結構性問題使消費復甦步伐緩慢，如消費者支出偏好的變化，以及全球企業在市場上實行平等定價的策略等。香港房地產市場和融資活動亦大幅放緩。而過去連續兩個財政年度出現財政赤字，今個財政年度的綜合赤字在計及發債所得後，預計在1,000億元以下。有機構將香港的經濟增長預測從原來的3%下調至2.5%。這些挑戰主要來自中美關係的緊張和全球經濟的不確定性。

過去20多年，香港時刻都面對挑戰，包括亞洲金融危機、環球金融海嘯、非典型肺炎和新冠疫情，以及非法「佔中」、旺角暴動、「黑暴」等。檢視今日的香港，目前的困難並非不可逾越，香港一直都是「難關難過關關過」，問題最終都會克服。回歸以來，「一國兩制」優勢是香港克服一切困難的最大信心所在，以及長期繁榮穩定的最佳制度保障，國際社會有目共睹。

香港需要的是在目前的經濟困難中保持靈活，用好獨特優勢，應對挑戰。大灣區建設可為香港帶來更多的科技創新和產業升級機會，「一帶一路」建設則能加強香港作為國際金融和貿易樞紐地位。國家始終是香港最堅強的後盾，而「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。香港毋須妄自菲薄，只要用好優勢，積極融入國家發展大局，努力搶抓機遇，必定能浴火重生，再創輝煌。