中國外交政策一直是不干預他國內政，即使中國強大起來，也堅持不稱霸，不走歐美國家稱霸道路。但是，中國強大，再不會閉關自守，貿易與投資擴展，中國公民在海外旅行、升學、營商、居留的愈來愈多，中國公民的安危，投資項目的保障，開始成問題。政府在海外危難時公開撤走公民，要動用政府之力，甚至軍隊，利比亞政權轉變大規模撤僑是一例。這總的不算干預他國內政。

但近來中國在外面對的攻擊日增，不僅是當地政權不穩、內亂而牽連中國，而是在政治上專門針對中國。若不從這些國家撤退，便要找尋方法保護中國公民與中國利益。一是督促當地政府保護。但當地政府無力保護，中國便要填補由此產生的安全空缺。巴基斯坦的例子是中國派出保安公司，乃至建議與巴基斯坦合組保安企業，帶有政府色彩。然而，即使如此，仍然沒法有足夠的保障。中國與巴基斯坦在當地聯合軍演，暗示中國出兵的可能。下一步便是中國預備派出部隊與巴國協防，性質不同於中國參與的聯合國維和部隊，而是突破了中國傳統的外交政策禁區。

中國出兵海外，必然在當地和國際引起強烈反應。可是不如此，怎樣保護恐怖主義對中國公民、中國項目的攻擊呢？恐怖主義攻擊背後有美國的操作，是美國圍堵中國戰略的組成部分。

二是扶持協助當地政府，加強管治，這便是中國政府以不同程度干預他國內政了。例如緬甸的電詐集團和內戰，前者基本上是中國的海外問題，中國不能不將之鎮壓、清剿，借助緬軍或民族地方武裝，抑或直接出兵，是勢所難免。而以緬甸對中國的戰略重要，當地內戰有美國參與操縱，政權易手的話，中國損失的不單止是投資項目、貿易利益，而是國家邊境安全。中國可以像對待敍利亞內戰那樣，對緬甸可能的內戰坐視不理嗎？

中國可以不出兵海外，但地緣戰略利益不能捨棄。中國需要精銳特遣部門應對危機，但更重要的是參考美國、以色列的做法，發展強而有力、滲透力強的情報特務體系，和高效的中國NGO，掌握當地政情，建立盟友，積聚當地民間力量，便難免干涉內政了。

大國競爭是全球化，沒有規範，中國難免與美國衝突。若還是自縛手腳，不敢認真對抗，結果便會是戰國後期的齊國，屏障逐步失掉，最終被滅。