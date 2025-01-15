俄羅斯總統普京曾經是前蘇聯的國家安全人員，是蘇共黨員，雖然職級不高，但這個崗位上的普京，是站在和美西方反共反蘇鬥爭第一線的，然而他決定不了國家命運。當時決定蘇聯命運的，是蘇共總書記戈爾巴喬夫，以及莫斯科市的蘇共領導人葉利欽等一批蘇共中央頂層，當時普京是怎麼看待這場讓蘇聯亡黨亡國解體的歷史巨變的呢？

從後來普京當上俄羅斯總統的最初表現來看，他是認可戈爾巴喬夫、葉利欽「投降美帝西方，令國家山河變色」的，他是認可「西方普世價值」，要追隨美西方進行改革的。為此，他三次要向美西方臣服，乞求加入北約，讓美西方帶俄羅斯一起玩，那時的普京並非「鐵漢」，而是「慫包」。

然而俗話說「兔子急了也咬人」，普京是在受到多次拒絕和羞辱後才「急成」鐵漢的。他首先推倒了葉利欽搞的學習西方經濟改革的「震盪療法」，打掉掏空國有資產的資本壟斷財閥——這些也是美西方的代理人。跟着對外強硬抗衡美西方企圖進一步分裂俄羅斯的「北約東擴」和「顏色革命」，剿滅他們在俄羅斯的顛覆和分裂活動，這時普京才把自己煉成鐵漢。普京的雄心大志是分階段收復蘇聯舊山河，洗盡當年的恥辱，振興俄羅斯，這是他發動「特別軍事行動」、俄烏戰爭的劍指目標。

為此，普京現在推出了深謀遠慮的新戰略，要在政治、思想、文化、意識形態領域、教育等方面，集中打擊反俄羅斯復興的敵人。最近普京簽署總統令，把這個敵人定性為「極端主義」，全面打擊，包括把抗議、發動顏色革命、篡改歷史、實施恐怖主義、激化民族問題等，列為打擊對象；把激進思想在教育界、體育界傳播，列為打擊對象；把一些非政府組織打着文化和教育活動的幌子搞破壞活動，列為打擊對象；把消除源自烏克蘭的領土威脅，消除不友好國家發動針對俄羅斯的混合戰爭、煽動仇俄情緒，當作主要任務。