拜登是美國史上最無能的總統，不用蓋棺也可論定，但他同樣是美國最無恥的總統，程度已超越特朗普。還有幾日便告卸任，拜登到國務院發表演說，席間大吹特吹，目的就是為自己歌功頌德，冀在歷史留名。

他揚言美國在他任內4年間變得更強大，敵人與競爭對手則變弱，不認同專家預測中國經濟將於2030年前超越美國，認為「中國永遠不會超越我們」。老實說，一個人的言行是其心理的折射，他三句不離中國，可知何等在意中國，愈是強調中國永遠不會超越美國，愈是心知肚明美國遲早被中國超越。而且正正因為他執政無能，加速美國衰落讓中國超越。

美國雖然仍是世界第一大經濟體，但若以購買力平價計算，中國早就超越美國成為世界第一。拜登延續特朗普的對華貿易戰，更發起晶片戰，但從華為突破封鎖推出旗艦手機，晶片疑為自我研發，已證明拜登的極限施壓完全無效。更不必說，中國製造航母如餃子下水，第六代戰機更已亮相，美國瞠乎其後。

撇開中國不談，拜登任內的政策，無一不是適得其反。他主導的俄烏戰爭，烏克蘭無法取勝，反讓中俄朝三國關係變得前所未有地緊密；中東局勢日益失控，美國放任以色列對巴勒斯坦進行種族滅絕，已養大了以色列這隻魔鬼，聽都不聽拜登支笛，以巴停火無期。兩場戰爭，都證明美國力不從心，影響力大不如前。

至於他拉幫結派圍堵中國，更因為他連任失敗而散架。最不堪的是，臨落台還爆出史上災情最慘烈的洛杉磯山火，拜登救災不力，只知為當上曾祖父而高興。事實上，他有權用盡，這段期間不僅運用特權特赦不肖子亨特，更忙於授勳政治酬庸，根本懶理人民死活。