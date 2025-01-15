美國加州平均每年有約3,000宗山火，單計焚燒面積超過一百畝地的火災，一年便多達數百宗。正因為加州經常被祝融光顧，近年很多保險公司都打退堂鼓，拒絕承保當地的家居火險。加州是火警的高危地區，按理政府應大增資源，投入防火建設或消防設備，但事實上則不然，以近日火災最嚴重的洛杉磯為例，當地去年的消防經費不增反減，大削了1,700萬美元。

加州火警的危險程度，高得就連保險公司也未必敢接單，既是如此，為甚麼當地很多防火預算，還會被咬去一大口？說穿了，還不是因為美國政府莫財。華府為了支持烏克蘭和以色列在戰爭上的開銷，數十億甚至上百億美元，一筆一筆的劃出去。老美的庫房本來已不豐裕，素來是「十個罌子九個蓋」，近年還要不斷支援別國打仗，以色列在加薩地帶變相施行的種族滅絕政策，很大程度上，正是靠美國提供的資金所促成。

今次南加州的大火，被視為美國歷史上最嚴重的天災，有人認為是天譴，因為華盛頓間接種下的殺孽太多，上帝才會降以天火，懲罰美國人。對於這等論調，筆者不敢說是耶非耶，但從理性的角度看來，政府即使省錢，也是該由應省的地方去省，加州火災危險性極高，最不可省的就是消防開支，偏生卻從這方面下手，所抽走的錢，說不定還是用作支持中東惡霸以色列的殺戮行為。假如這個世界有上帝，說不定祂老人家真會火冒三丈，繼而向罪人施予懲罰。

當然，上帝也未必只是因以色列或烏克蘭的問題而光火，近日祂聽取子民的祈禱，或許也收到很多新的投訴聲音，這些對美國的控訴，有些是來自格陵蘭，有些是來自巴拿馬，還有一些是來自……