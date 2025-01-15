英國財政大臣李韻晴日前率團訪華兩天，全程表現友善，只是行禮如儀對所謂香港問題向中方表達了數句泛泛而談的關切之語，再次反映英國人務實的外交特點，即永遠將經濟利益置於人權議題之上，許多對英國一廂情願的居英港人又再次幻想落空。

中國和英國的經貿往來一向密切，在2015年更進入「黃金時代」，可惜早些年英國保守黨政府跟從美國圍堵中國，肆意干涉中國內政，令兩國關係惡化到低點，包括停止金融談判在內的多個溝通機制。縱使如此，英國仍然是中國在歐洲的第三大貿易夥伴，中國則是英國在亞洲的最大貿易夥伴。近來英國經濟破敗，加上特朗普勝選總統後屢屢發表挑釁盟友的言論，現屆英國工黨政府開始轉而押注中國，以應對即將上台的特朗普新政府。

李韻晴這次訪華，重啟自2019年以來兩國凍結的高層經濟與金融談判，反映中英都有意重啟黃金時代。依我來看，兩國在人民幣國際化方面有很大的合作空間，可成為雙方金融合作的一大示範區。

中國要成為真正的世界大國，人民幣國際化是一道避不開的門檻，所以近些年北京當局逐漸開放國內資本市場，有序推進人民幣國際化，增加國際市場對人民幣的信心。其中一項措施，是和不同地區的重點國家例如新加坡、阿聯酋合作，分別建立東南亞和中東地區的人民幣離岸中心樞紐。

倫敦是世界主要金融中心，北京一直有意和英國合作，將之打造成為歐洲最大的離岸人民幣中心。中英關係一旦改善，倫敦大可以加大步伐協助人民幣國際化，比如增加人民幣計價的金融產品、促進人民幣債券。這除了有助增強人民幣的國際流動性，也能夠給英國帶來龐大的金融好處。