去年巴黎奧運期間，已談過國際體壇的禁藥問題和當中牽涉的政治和商業利益，最近惹來關注的網球壇禁藥風波也不例外。現時世界排名第一的網球新星仙拿，去年3月曾兩度在藥檢呈陽性，但最後獲國際網球誠信機構（ITIA）放生。世界反興奮劑組織（WADA）不滿有關裁決，決定向體育仲裁法院提出上訴，要求最少罰仙拿停賽一年，並排期於4月舉行聽證會。

仙拿事後呼冤，指稱因醫生為他治療手部割傷時使用了被交叉感染的藥物，強調自己沒有做錯任何事。首先有關說法是否屬實已備受質疑。即使這個故事是真的，他實際上接觸到禁藥便已對其他選手不公。而作為收入豐厚的頂尖職業運動員，有責任確保自己以至其教練、醫護及飲食遠離禁藥。據報不少球壇中人暗裏都不滿ITIA決定，支持WADA上訴。

即使大家並非忠實網球迷，都應該聽過男子網球的三大天王費達拿、拿度和祖高域。此3人雄霸球壇接近20年，即使年過35仍幾乎不受年齡影響，擁有大量粉絲和強大吸金能力，包括對一些沒接觸開網球的民眾，尤其是女性。直至近年費達拿及拿度終於先後退役，餘下現年37歲的祖高域暫未見明顯老化，但亦只是時間問題而已。

國際網球壇急於尋找具備同樣吸金和吸粉能力的新星，而且最好有多於一個，可以像三大天王般長期對壘，在網球世界排名榜你追我逐十餘年。如果這些新星是來自民主自由的西方國家就更好，以便盡快踢走來自塞爾維亞的祖高域，以及甩開有機會挑戰「世一」的兩名中生代俄羅斯選手麥維迪夫和魯列夫。因此，來自意大利的仙拿與西班牙的艾卡華斯便成了首選，獲得由美西方勢力主導的職業網球組織與媒體的特殊對待。