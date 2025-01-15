古今中外，許多道理都係一樣，譬如：富在深山有遠親，窮在鬧市無人問；但看宴中杯中酒，杯杯先敬富貴人。你看美國總統拜登還未下台，可是人未走，茶已涼，根本沒有政要或重量級人物到白宮見佢；反之，候任總統特朗普位於佛羅里達州棕櫚灘縣的住所海湖莊園，則經常車如流水馬如龍，外國政要駱驛不絕，熱鬧繁華之至！

棕櫚灘縣原本人口只有一萬，居於這裏的市民享受着歲月靜好的日子，然而自從特朗普去年11月再度當選美國總統後，有別於上一次當選，侵侵冇按慣例在聯邦政府安排位於華盛頓嘅臨時辦公室處理交接，反而一直留在海湖莊園；全球首富馬斯克也長期租住非常鄰近特朗普私宅的村屋，方便隨時參與人事決策或飲宴等，那些爭逐一官半職或試圖為未來外交籌謀的外國政要、官員，譬如北約秘書長呂特、意大利總理梅洛妮、阿根廷總統米萊等，都不得不到海湖莊園拜訪特朗普。

再說，即使特朗普未就職，亦經常在海湖莊園舉行晚宴，招呼不少共和黨籍議員和州長共聚，要言之，棕櫚灘縣儼然成為美國另一個政治中心，也就難怪侵侵暗自心喜，早前在其社交平台聲言海湖莊園已成為「宇宙中心」，其躊躇滿志可謂溢於言表！當地商業發展委員會主席都不得不承認，自從特朗普來了，令棕櫚灘縣變得係人都識，帶來非常令人興奮的商機！之但係，居住在當地的居民，則抱怨因保安需要，導致經常封路，交通因而嚴重阻塞。

侵侵勢盛，去到邊都大把「遠親」！享受權力的真正樂趣，就是大把趨炎附勢之徒任由佢差使呼喝，甚至出現自降身段為佢吮癰舐痔的權貴，老朽似乎從美式民主窺見這種吾國古代的遺風！