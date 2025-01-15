娛圈單打：男神首搭天后 收視史上最慘

韓流男神李敏鎬近年被指發福唔收身，之但係無阻佢繼續活躍戲劇界，首次搭檔韓劇天后孔孝真主演嘅《問問星星吧》已經開播，外界本來極為期待，殊不知出師不利，收視差強人意。首播收視率只有3.3%，來到最新第4集更跌至2.8%，同500億韓圜嘅驚人製作費完全不成正比，亦創下兩位主角主演劇集收視新低。

真係諗極唔明，呢個卡士、呢個級數、呢個製作費，何解收視會差到咁得人驚，究竟呢套劇衰乜呢？嗱，劇情背景放在外太空，孔孝真係南韓其中一位太空人，亦係太空船嘅指揮官，專門研究生物繁殖；李敏鎬本身為婦科醫生，受富豪準岳父所託，偷偷將不育嘅卵子精子帶上外太空，冀藉無重狀態讓其受孕，扭轉富豪家族絕後嘅命運。

好啦，成套劇就係圍繞精子、卵子、交配、授精發生，再穿插外太空驚險場面，同埋李敏鎬忽然生滋貓入眼，愛上姐姐孔孝真。同時亦有一般職場劇嘅奸角及競爭，以及愛情四角錯等，可謂包羅萬有。簡而言之，就係一套職場愛情劇，但將辦公室搬咗上外太空。

無可否認，此劇特技出色，能夠如實拍出太空景象及無重狀態，技術上真係冇得彈。弊在成套劇局限在太空船內發生，男女主角連行步路都困難，遑論要展開有趣互動。再講，職場愛情劇要引起觀眾共鳴，職場描寫必須貼身，惟太空人職業曲高和寡，觀眾只係睇到滿頭黑人問號。

喂，此劇收視低迷，已連累製作公司股價應聲插水，真係喊得一句句。全劇共有16集，往後仲有冇可能起死回生呢？本欄就唔多睇好嘞。