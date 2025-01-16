娛圈單打：老母性感多人Call　凍齡唔止靠錢多

曾以一曲台語、粵語夾雜的《嗶嗶嗶》攻港、當中一句歌詞「誰的老母，性感很多人Call」成為熱話的台灣歌手謝金燕，不經不覺已經50歲，但其超驚人凍齡狀態卻成為焦點。她不時在IG大晒舞台表演，例牌貼身小背心加超熱裙上陣，最令人驚訝係身材纖瘦、皮膚緊緻、長腿光滑宛如少女，又唱又跳，遠睇近睇，都成個韓團少女成員咁款！

嗱，口痕友就話，謝金燕嘅凍齡外貌，只不過靠錢堆砌啫，只要老娘有錢，要幾回春都得啦！計本欄話齋，呢鋪講法要戒。冇錯，醫美昌明，打幾針連面形鼻形都可以微調，若肯捱多兩刀，矇豬眼都可以變成懾人明眸，冇嘢係不可能。若然話姐姐佢冇做過醫美，三歲細路都唔信。

之但係，你睇吓姐姐佢嘅纖瘦身材、蛇腰馬甲線顯現，呢啲就唔係單純醫美搞得掂，而係要非常自律注意飲食、勤力做Gym操出嚟。所以啫，要維持青春，淨係有錢未夠㗎。

雖然香港人對謝金燕未算十分熟悉，但佢去年參加陸綜《乘風破浪的姐姐》，凍齡外貌加全力唱跳，成功為佢喺大陸打開知名度。以其現時狀態，好難令人相信，1991年佢曾歷死劫遭遇車禍，同車男友人死亡，佢亦身受重傷，包括脊椎移位、骨盆碎裂、肺積水、腦震盪、內出血等，足足醫咗兩年先至檢回一命！

講開又講，美國最近有一位47歲富豪，為求回春，又話打阿仔嘅血入體內，又話日吞過百粒藥丸，又話要用「陰莖衝擊療法」，使咗成1,500萬港元，生理年齡先至逆轉5.1歲，係咪畀人搵笨實呀？