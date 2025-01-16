正論：擄人詐騙太猖獗　打擊應當反恐戰

一度收斂的東南亞詐騙園區騙案死灰復燃，且隨着內地明星王星獲救而更惹人關注。原來香港也有多人被騙失蹤，生死未卜，在輿論大嘩之下，港府不得不一改消極作風，日前派員前赴泰國商討事件。執法部門亦於昨日採取行動，拘捕一名32歲女子，疑與兩名港女被騙往泰緬有關。有關詐騙集團勢力龐大，橫跨多國，單靠港府之力無法可破，宜聯同內地加大打擊力度，甚至上升至反恐級別也不為過。

港府於第二波共收到28名港人求助，指其家人被誘騙到詐騙園區，當中16人已安全返港，仍有12人在當地。執法部門昨日拘捕一名女子，報稱任職美容業，透過包飲包食包住等豪爽手段，誘騙兩名港女到泰國工作，再挾持到緬甸。當局指出，兩女抵埗後被集團帶往詐騙園區，園區有身穿軍服持槍部隊駐守，期間多次轉船轉車，無法得知園區確切地點。詐騙集團不久即聯絡兩女在港家屬，要求每人支付2.8萬美元贖金，家屬付款後兩女安全回港。

事實上，內地電影《孤注一擲》亦有詳細披露詐騙集團的犯罪手法，多以「筍工」作招徠，誘騙受害人前赴東南亞，要是受害人嘗試逃走即遭虐打，最後只能被迫從事詐騙勾當，做滿一定「業績」始有望獲放行，但更多人是叫天不應、叫地不聞。從王星被人以拍戲為名誘騙至泰國再被帶往緬甸，到日前有台灣特技演員有同樣經歷獲救，再到本港歌星陳奕迅宣布取消下月在曼谷舉行的演唱會後，網上流傳對話截圖，詐騙集團原擬派人混入歌迷堆尋找獵物，在在顯示騙案動魄驚心，也證明電影內容並非虛構，而是真有其事。

必須指出，從受害人證供表明，詐騙園區由武裝把持，可能得到軍方以至地方政府包庇，並由說中文的人運作。中國人騙中國人，可見事件性質極度惡劣，也反映中國政府必須更積極參與打擊，甚至不惜提升至反恐戰的程度。這樣說絕非無的放矢，這些詐騙集團無孔不入，除了擄人勒索、禁錮虐打，更與現時流行的電騙案、網上情緣騙案、線上賭博、線上裸聊、炒虛擬幣等罪案息息相關。可以毫不誇張地說，東南亞詐騙園區就是一個龐大的犯罪集團指揮中心，對人命和財產安全的危害極大，而且對相關國家及地區的聲譽、治安、經濟都造成非常大的打擊。

君不見，近期打消到泰國旅行的中國旅客人數激增，而香港亦因為電騙肆虐而淪為詐騙之都。單靠港府，連救人也難乎其難，遑論跟詐騙集團周旋。惟有聯同國家之力，由國家介入與當地政府合作打擊，方有可能將詐騙集團連根拔起。

當然，世上沒有免費午餐。詐騙集團都是覷準受害者求財若渴、貪便宜、空虛寂寞的心態落手，套用上述電影的說法，就是貪心和不甘心，終於愈陷愈深，萬劫不復。惟有全民防騙，提高警惕，不讓詐騙集團有機可乘，方是上策。