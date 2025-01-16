現代戰爭的核心是資訊戰，亦即情報戰。

以色列對伊朗系地方武裝的斬首戰，基本上是由於情報出色，使空襲精準，成本低，效果巨大，依靠的是以色列情報局摩薩德的訊息網絡。它在全球各國中是最有效率，滲透性最強，對以色列的作用更大於軍隊，後者的戰鬥力也是取決於摩薩德提供的戰場內外情報。即如烏克蘭戰爭，再不如過往的陣地攻防戰，而是高度的資訊戰，選擇戰線弱點進攻。更多的是空戰，使用無人機、導彈，不是傳統的炮戰，而是由情報資訊指引的遠距離攻擊。

以色列情報局的優勢，除了猶太人在全球各地長期經營，還有與美國為首的西方情報的互通合作，不限於「五眼聯盟」。美國中央情報局等更有龐大的財政資源，可以收買其他國家，包括敵對國家的軍政人員、情報人員。美國的情報網絡無遠弗屆，如水銀瀉地，構成美國全球霸權的重要支柱。蘇聯之敗亦敗在美國情報勢力在其內部的策反工作，近二、三十年美國發動的顏色革命，亦是依靠情報人員之功。

中國現時與美國的軍備競賽似佔優勢，反映中國製造業的競爭優勢和舉國體制的作用，卻集中於武器方面，包括背後的科研與生產鏈。戰場決勝，中國可以與美國比拼，但武器以外，關鍵還是情報資訊和軍心民心。甲午之戰時，中國北洋艦隊實力強於日本，可還是被日本打敗，除了作戰的鬥志外，重要的是日本滲透入中國的通訊系統。二次大戰德國之敗，部分原因在於德國通訊的密碼系統被英國破譯。中國現時的資訊系統還部分依靠不可靠的進口器材，而中國的情報體系，還只處於國安的被動防守階段，在外勢力薄弱，與美國、以色列等西方網絡相比，仍是小巫見大巫，不足抗衡。

中國不應出兵海外，因西方等將會利用來對華大肆攻擊。但不出兵仍然要保護中國在海外的利益，拒敵於國門之外，中國需要的便是強而有力的情報系統，和與之相配的資訊系統。這便是人與機器設施兩大因素，其中人為最主要，特別是中國正開始與美西方等進行情報資訊的生死戰，反而戰場的戰鬥不會即時推行。

中國在急速建立武備之餘，應建立龐大的情報資訊系統，才可與美西方對抗。在這方面若失敗的話，即使中國的武器怎樣先進、怎樣優於美國，中美之爭，中國還是不易取勝。