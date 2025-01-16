美國把中國、俄羅斯、伊朗、北韓列為敵對國家，持續不斷地展開圍剿打壓。對於中俄，美國絲毫不可撼動；對於中國，美國更是深懼在不久的將來會超越美國。現在美國覺得能捏的只有伊朗，北韓的背後是中俄，美國也不敢動；若動，無異於向中俄宣戰，最終結果不但打不倒北韓，還會使中國順勢武統台灣，把美國趕出第一島鏈，且從南韓、日本、菲律賓驅逐美國駐軍及勢力，令第二島鏈形同虛設，令西太平洋、南海、印度洋都和美國沒啥關係，想「自由航行」沒那麼隨心所欲，其所謂印太戰略土崩瓦解。

因此只有伊朗，美國還可以按照由來已久的布局，動動打垮的心思。現在，俄烏之戰和中東的局勢，以色列的「所向披靡」，都對美國幹掉伊朗有利。莫斯科打俄烏戰爭未了，在敍利亞栽了大觔斗，增援伊朗有限；中國與伊朗萬水千山，「投放」能力更是有限；伊朗要單獨抗衡美國、以色列十分吃力，難立於不敗之地。

更為關鍵的是，伊朗從上到下、從政到軍、到文化教育、到情報部門、到各個領域和階層，特別是所謂「政治及社會精英」，親美勢力深厚，氛圍濃重，他們有多少抗美之心、意志大成問題，他們有多少人被美國、以色列收買策反難以估量。

伊朗會不會像當年伊拉克似的，「共和國衞隊」師團級軍官大部分領了山姆大叔的美元，情報部門已被滲透成了篩子，未戰已敗，一觸即潰？若真如此，俄羅斯、中國支持伊朗抗美有何用處呢？這當然是後話。現在的時局是，伊朗當然感到美以很可能動手動武的巨大危險逼近，抓緊準備打仗。伊朗革命衞隊11萬志願軍，最近在首都德黑蘭參與演習，規模聲勢很大，同時公布了名為「導彈城」的新地下導彈設施。衞隊總司令聲稱，伊朗的導彈無論技術、質量都在增強，警告美國候任總統特朗普不要出現誤判，否則將陷入持久軍事衝突。那麼誰會誤判呢？等結果吧！