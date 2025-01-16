特朗普曾如此評價拜登：美國史上最差總統。此話雖然有私人恩怨的味道，但也不是全無道理，拜登即使不是史上最差，起碼也是最差之一。總結其4年總統任期，大概可以這樣形容：昏庸、虛偽、陰險、好戰。尤其對華政策方面，拜登始終堅持冷戰思維和意識形態偏見，大搞零和博弈，使盡陰謀詭計，甚至在告別演說中也不忘扯上中國，除了自賣自誇，還聲稱中國經濟永遠不會超越美國。

中國經濟真的永遠不會超越美國嗎？討論這個問題根本沒有意義。表面上美國GDP仍是全球第一，其實只是虛有其表，論實際購買力早已不如中國，論綜合實力也未必勝過中國。根據聯合國預測，到2030年中國工業產值將達到全球的45%，足足是美國的4倍有餘，這可不是中國人自己吹噓的。正如有分析指出，美國GDP只是強勢美元支持下的虛擬增長，整個社會並沒有實質增長，反而愈來愈空心化，愈來愈沒有競爭力。一旦美元強勢地位不保，國際資金不再大量流入，美國經濟勢必迅速崩塌，到時GDP還能保持全球第一嗎？拜登聲稱中國經濟永遠無法超越美國，分明是個人的一廂情願，從他三句不離中國，就知道其內心是多麼的焦慮、多麼的惶恐。

一個真正有自信的人，不需要表現自己有多麼優秀，更不需要花時間去跟別人比較。美國政客整天拿中國說事，一時威脅論，一時崩潰論，邏輯混亂，前後矛盾，這不是自信，而是自卑。面對中國迅速崛起，老美明知無力競爭，但又不甘心失去世界老大的地位，只好自欺欺人，通過唱衰中國來麻醉自己。就這種心胸和眼界，還妄想永遠稱霸世界？別做夢了！

正是因為愈來愈缺乏自信，拜登的言行才會愈來愈荒唐可笑，其對華政策的最大特點就是反口覆舌，言而無信。在4年總統任期內，拜登曾多次對中方承諾：不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台灣獨立，無意與中國發生衝突。結果呢？沒有一項能夠遵守。「人而無信，不知其可也」，堂堂大國總統說話不算數，承諾如放屁，這才是拜登留給世界的最大笑話。

事實上，中國的發展只是為了超越自己，為了民族復興，而不是想取代美國，更不想稱霸世界。老美惶惶不可終日，那是因為自己心虛。