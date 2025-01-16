英國財政大臣李韻晴剛結束訪華行程，出發前她在《泰晤士報》撰文，批評上一屆政府「未能認識到與中國打交道的價值，英國必須自信地與中國開展貿易往來」。以此觀之，今日的英國，原來仍有清醒的政治家。任何一個有頭腦的從政者都應該明白，近年的世界氣運在變，風潮也在變，若然死執過去的一套，便是趕不上時代步伐，恐怕早晚會被淘汰。

所謂的氣運在變，就是指「中升西降」是無可逆轉的潮流。回顧過去10年，中國在造船、造車、造無人機以至環保工業，各方面都紛紛趕超歐美。近期解放軍的高新技術更是頻頻出籠，幾乎每隔一、兩星期就給世界一個驚喜。尤有甚者，以往的基礎科學研究大都壟斷在西方國家手中，近年則不然，中國寖寖然成了科學基礎研究的第一強國。你若然跟這樣的一個國家脫離關係或者減少往來，豈不是太不識時務？即使是「牛頭角順嫂」，也知道「寧買當頭起」的道理，何況是西方國家那些理性的管治班子？

此外，由2018年開始，美西方國家掀起了一股反華浪潮，但潮水有漲有退，時至今日，好些當日頭腦發熱的人，已逐漸冷靜下來。反華的始作俑者，是候任美國總統特朗普，現在他也鬆了口風，嘗試與中國改善關係。侵侵主動邀請中國國家主席習近平，出席自己的總統就職典禮，明知道習主席能答應的機會近乎零，他也厚着臉皮要提出來。由此可見，反華老大哥的立場已逐步軟化。西方陣營的另一個重要國家澳洲，去年也改善了對華關係，中澳兩國的交流已恢復正常。

英國政客素來在外交上最會看風色，如今他們在反華的態度上轉向，也是適當其時。