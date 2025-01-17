世界視線：破深層政府操控　特朗普取回主動

美國在國際間愈來愈形勢不利及被孤立，國力不斷下降，包括財政赤字有增無減，軍備漸漸落後，最明顯是高超音速導彈研發已落後於俄羅斯及中國，使美國失去動用核武先發制人的優勢。

這一切問題可歸結到一個重要的現象，就是美國自特朗普第一個總統任期，到拜登4年任期，出現「深層政府」較以往更嚴重的誤導，甚至架空白宮的管治權力，以及有選擇性的執行其意願。這個深層政府可包括國家安全顧問、國務院、國防部、中央情報局、聯邦調查局等，它們控制全球資訊收集，向總統及副總統傳達，參與制訂政策及重大國際軍政事件的對策，並付諸執行。

一個重要的例子，是特朗普於上一個總統任期發動對中國的貿易戰、科技戰，但明顯效果不彰，深層政府卻沒有向他說明貿易戰、科技戰令美國貿赤攀升的現實。到拜登政府，情況一直持續，不單止美國商貿在國際間表現倒退，更使中國商貿在美國以外地方蓬勃發展。

不過，這策略也有優勝的一面，因為以關稅打壓中國是在拉攏西方盟友之下進行，彰顯美國對西方盟友的領導力，特別是在俄烏及巴以戰爭爆發後，使歐洲在石油及天然氣方面更依賴美國，美國的能源開發商賺得盆滿缽滿。

而拜登面對俄烏戰爭，起碼自2023年以來一直被國務院及中情局訊息誤導，以為俄羅斯形勢不利，有可能會戰敗，到最近仍認為全力支援烏克蘭延續戰爭，能使特朗普騎虎難下，難以停火議和，最終可成功消耗俄羅斯，以及簽訂對西方有利的和約，這是拜登最希望實現的夢想，當然最受益的還是美國軍工體系。

從上面兩個例子，可解釋深層政府的影響力，而它們與美國能源、軍工企業及國際金融資本集團等政府金主，有緊密的關係，被指是貪污腐敗，而深層政府的要員退休及卸任，往往會轉往那些金主旗下的機構，獲委任高薪厚職。

特朗普回朝，對深層政府過去的架空及蒙蔽，會有所警惕，在執行政策時會更加謹慎，例如先主動與中國及俄羅斯領導層作外交接觸，互相試探立場，特朗普近期對中國表現出友好姿態，就說明他會嚴肅處理甚至調整與中國的經貿關係，或會威脅，但不會冒進加徵關稅作討價還價；至於俄烏戰爭，當然會與俄羅斯總統普京協商停火議和。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻