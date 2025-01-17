黎巴嫩真主黨與以色列停火，加薩的哈馬斯也與以色列停火，巴勒斯坦的戰火似乎稍為休止。但以色列與真主黨還有衝突，哈馬斯與以色列亦一樣，只是屬個別、局部性衝突，至少可把停火協議維持，以待進一步的政治談判。從任何角度看，不完全的停火，還有眾多分歧的政治談判，對平民百姓、對社會基建，總比雙方放開戰鬥為佳，也可以有和談解決衝突的最終可能。

停火是以色列強大武力壓迫真主黨、哈馬斯等而來的後果。但是，這樣的停戰並沒有勝利者，以色列的目標是完全消滅哈馬斯與真主黨，「斬首」兩個組織的領袖是成功的，也嚴重地打擊了它們，但沒有消滅它們。加薩的全面摧毀也未能摧毀哈馬斯，連被哈馬斯挾持的人質也沒法救回，反而以色列賠上千百士兵的死傷。攻擊真主黨更未能摧毀黎南真主黨的據點，以軍攻進後沒法防守，真主黨的隊伍還在，重整領導層便可繼續作戰。哈馬斯更新招一、二萬名新成員，以軍撤走，哈馬斯可重新控制加薩。

戰爭的結果，實際是兩敗俱傷，最大受害者是加薩，10萬人死傷，200多萬人流離失所；黎巴嫩的經濟崩潰，平民百姓損失巨大，當然也少不了以色列的一些平民百姓。戰爭在停火之後，回到起點，雙方都是仇恨依舊，將來還必定有戰爭。以色列或猶太人，以及美國，卻在國際上形象大損。以色列在加薩的種族清洗，暴露了猶太復國主義的法西斯性質，美國則失去其僅餘的國際信任，兩者影響深遠。

巴勒斯坦之戰打破了中東的政治平衡，也破壞了大國企圖在中東建立政治和解的努力。敍利亞的內戰惡化，應是以色列與伊朗鬥爭為主，不過還未到以色列與伊朗決戰的階段，各大國都在將之抑制，相信大戰可避免，但矛盾與對立在整個中東依舊存在。伊朗以至中俄美3個大國會接受這樣的僵局，然而猶太復國主義把持的以色列，會否放棄其已經啟動的大以色列計劃？佔據敍利亞的戈蘭高地後，會否堅持再佔領敍利亞南部呢？

中東還有一個未知之數：特朗普與猶太復國主義者的關係，這可能再次顛覆中東的政治平衡。

以色列與哈馬斯、真主黨等只是暫時休戰，還須政治解決巴勒斯坦問題，才可有比較長期的政治穩定。以色列會接受兩國方案嗎？