經過多次負隅頑抗後，南韓總統尹錫悅終於束手就擒，寫下該國憲政史上最不光彩的一頁，再次應驗了「出來行遲早要還」的老話。這次為何放棄抵抗？他說是為了避免發生流血事件，其實是明知大勢已去，與其再作無謂掙扎，不如面對現實。當然，美國沒有為其保駕護航，也是令其絕望而不得不放棄抵抗的主要原因之一。

作為美國的棋子和傀儡，尹錫悅一直對主子忠心耿耿，積極配合圍堵中國的亞太戰略，不僅政治和外交全面倒向美國，而且跪舔日本，可以說是歷任南韓總統中最沒有骨氣、最奴顏婢膝的一位。可惜癡心換絕情，他的忠心耿耿並沒有得到相應回報，反而備受冷遇。戒嚴風波發生後，美國由始至終沒有為其說過一句好話，日前美國國務卿布林肯訪韓，更是完全當他透明。最好笑的是，尹錫悅為了討好美國，竟然提議南韓政府協助撲救加州洛杉磯山火，結果卻得不到任何回應，可謂熱臉孔貼上冷屁股。

尹錫悅的可恥遭遇再次證明了一個事實，做美國的棋子大多沒有好下場。從過去南韓總統李承晚和南越總統吳庭艷，到近些年伊拉克總統薩達姆和阿富汗傀儡政權，哪個不是被始亂終棄？尹錫悅沒有吸取歷史教訓，一味向美國獻媚，終於落得如此下場，要怪只能怪自己太天真。尹錫悅會不會把牢底坐穿，暫時不得而知，但他絕對是過去多位落難南韓總統中最不值得同情的一位。

說來實在諷刺，美國拜登政府4年來不斷拉幫結派，構築反華包圍圈，甚麼美日韓聯盟、美日印澳四方安全對話、美英澳AUKUS等等，名目繁多。到頭來白忙一場，拜登還沒下台，這些聯盟不是分崩離析，就是名存實亡。南韓固然因為內亂而自身難保，英日澳諸國也紛紛轉軚向中國示好，甚至歐盟也試圖擺脫美國的控制，逐漸向東方大國靠攏。

畢竟今時不同往日，隨着雙方實力此長彼消，美國再也無法遏制中國，不管如何拉幫結派，終是枉費心機。對此，美國的盟友們心知肚明，自然要打自己的算盤。尤其特朗普重返白宮，在孤立主義和關稅大棒的威脅之下，盟友們不得不另謀出路。放眼全球，大概只有南韓尹錫悅和菲律賓小馬可斯這種愚蠢政客才會一條路走到黑。「他朝君體也相同」，尹錫悅下場可悲，小馬可斯恐怕也不例外。