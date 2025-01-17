美國最高法院即將就TikTok「不賣就禁」法令作出裁決。就在此際，美媒言之鑿鑿指出，字節跳動有意將TikTok美國業務，賣給跟中國關係要好的富商馬斯克。分析指，馬斯克擁有社交平台X，若共同營運兩個平台，不僅有助X吸納更多廣告客戶，馬斯克創辦的人工智能公司，亦可從TikTok產生的大數據中受惠。

講到似層層，但細想就覺得可能性不大。最大原因，馬斯克目前雖跟中國關係較好，Tesla亦在中國設廠，加上其母長居中國，似乎由他接手，會較容易為人所接受。但TikTok事件不僅關乎字節跳動的利益，更關乎國家的面子問題。馬斯克再好，也是一個美國商人，將業務賣給他與賣給其他美國商人，一點分別都沒有。

中美角力愈演愈烈，字節跳動的TikTok雖是民企，但美國早就將之上升為國家安全事務，認定中國政府在背後操控。一旦如美國所願，將字節跳動從TikTok業務剝離，無異於向美國跪低。今時今日的中國，未必需要如此。

何況美國網民的牴觸情緒亦不容小覷。不少美國TikTok網紅拍片，表明不介意個人資料跟中國政府分享，只在乎有數以百萬計追蹤者的帳戶會否被封。甚至部分美國網民轉戰小紅書，乘機跟中國網民交流，尋找商機。再說，特朗普早前已經表明，應讓TikTok在美國營運多一陣子，並入稟暫緩TikTok禁令。雖有傳最高法院擬維持不賣就禁原判，但一日未有正式裁決，一日都有變數。而且特朗普上台後，一切又有可能被推翻。TikTok發言人已否認美媒報道，中方亦促美國提供公平的營商環境。最壞情況是禁令維持，但禁止營運數月後，再獲特朗普開綠燈。