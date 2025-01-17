負隅頑抗多日後，南韓總統尹錫悅終於被逮捕，公調處隨即展開偵訊過程，然而尹錫悅不僅態度極不配合、不願回答任何問題，還透過律師聲稱逮捕違法，之後更以健康問題為由要求暫停訊問，待適當休息後才展開下一輪的攻防。顯然，尹錫悅仍然沒有死心，未來南韓政局還是可能出現重大波折。這一切，能給賴清德甚麼樣的啟示？

從尹錫悅宣布戒嚴後民進黨立院黨團「小編」的發文，以及綠營支持者普遍雀躍附和的表現，可知賴清德與民進黨確實有倣效的打算，只是隨着政變被快速敉平，綠營開始轉趨低調罷了。但賴清德仍舊在密切觀察局勢變化，尋找在台灣「政變」成功的可能性。

糟糕的是，尹錫悅不顧國家未來的拖延戰術真的奏效了，儘管自己最終被捕，卻成功將本是個人想要掌控所有權力的政變，轉化為意識形態的對抗。尹的民調奇迹式的從谷底攀升，連國民力量黨的支持率都重回34%，而在野的共同民主黨民調卻呈現下挫，只有36%。這種驚人的演變彷彿在告訴賴清德，就算進行再怎麼離譜脫序的政治動作，只要能順利將「中共同路人」的帽子扣在在野黨頭上，基本上綠營40%的支持度就不會動搖，甚至還可能煽惑部分中間選民支持，一舉扭轉當前不利的局面。

賴清德的個性本就和尹錫悅相似，都是死不認錯、硬幹到底；尹錫悅的戒嚴搞法風險太高，那麼選擇相對比較有合法性，又可以由公民團體擔綱，民進黨退在第二線的大罷免，就變成賴清德的最佳選擇了。所以就算賴原本對是否發動大罷免還有疑慮，現在在尹錫悅的啟示下，一定會放手一搏！台灣過完舊曆新年後，又將迎來一場政治亂鬥，至少要到9月才會逐漸平息。