美國候任總統特朗普早前聲言不排除通過軍事手段奪取格陵蘭，如果他真的這麼做，正如美媒所說，「那將是世界上最短暫的戰爭」。美國一早在格陵蘭島上設立軍事基地，丹麥根本沒有抵抗能力。

不過，美國政界至今很少有人支持向格陵蘭下手，特朗普的看法最終如何發展，還要看他上台後會否採取行動。但外界也別小看美國政治制度對總統的制衡，即使特氏真的想落實這個想法，在國內強大壓力下也未必能夠付諸行動。

美國政界不支持特朗普強佔格陵蘭，當然不是出於仁慈，只是因為國際政治領域一向遵循無人規管的叢林原則。美國對外宣揚自由民主、反侵略的普世價值，多年來承擔起世界警察的責任，這是美國讓人服膺的軟實力之一。特朗普一旦以武力吞併格陵蘭，除了會使二戰後建立的國際秩序徹底崩潰，也將讓一眾盟友心有餘悸，從此難以信任美國，令特朗普的「讓美國再次偉大」目標流產。

格陵蘭主權屬於丹麥，在地理上卻屬於北美洲，位於北極的戰略樞紐位置，蘊藏豐富的自然資源，包括石油、天然氣及稀土元素。依我來看，特朗普之所以要向北約盟友丹麥發出威脅，更多是想通過這種虛張聲勢的方式漫天要價，加強控制格陵蘭的資源。

丹麥政府日前表明不會出售格陵蘭，但美國其他的一切訴求都可以協商，包括島上的能源開採合作，這反映特朗普的手段發揮了一定作用。但特朗普這次出口術恫嚇盟友，就算最後不動手，至今已經衍生了不少後遺症，包括嚴重破壞美國的道義形象。自從冷戰以來，歐洲盟友一向以華府馬首是瞻，如今丹麥及整個歐洲心裏，應該正在盤算如何與美國軟着陸的脫鈎。