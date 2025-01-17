本來沒甚麼興趣談論一個「活死人」，但看了美國總統拜登在臨卸任前，於國務院發表的任內外交政策總結講話，還是不得不揶揄月旦一下，簡而言之就是大話與笑話連篇。當中最好笑的一句，是歸功於拜登政府的4年執政，美國正贏得全球競爭，包括俄羅斯、中國、伊朗等敵人和競爭對手，比起他在4年前上任時變得更弱，美國與盟友則變得更為強大，而且美國並無通過發動戰爭來實現以上結果！

首先，俄羅斯受到俄烏戰事及美西方的孤立和制裁拖累，在外交上、貿易上的確大不如前，但受惠於與中國、印度等非西方國家加強交往，其國內經濟其實不差，在肅清了內部的軍政異己後，政治局勢更為穩定，總統普京的地位穩如泰山，尤其是相對於烏克蘭以及一眾盲目挺烏的歐洲國家和政府領袖。

軍事上俄羅斯面對兵源不足問題，但最近已得到北韓的助拳，通過3年戰事累積的實戰經驗，尤其是無人機攻防戰和先進「榛樹」導彈的應用，令俄軍整體實際戰力隨時不減反增。

中國雖然已有好一段時間沒有參與實戰，但海量的先進戰艦和軍用無人機生產、兩款新型第六代戰機的試飛、從航天科技騰飛轉化成軍事用途的導彈技術，綜合軍力已逼近俄國，緊追美國。

經貿方面，新冠疫情與樓市爆雷令「中國見頂論」一度興起，但美西方很快又轉回「中國威脅論」，因為後者才是事實。內地經濟近年頂多只是增長放緩，而所謂的放緩仍有近5%，相比歐美只得1%至2%甚至負增長，還是好得多。尤其在科技發展方面，過去4年中國在多個領域經已超越歐美，美西方的出入口限制以至使用中國創科產品禁令，只會加速己方的落後、衰退。明日再談。