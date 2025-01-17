特朗普將於本月20日宣誓就職第47任美國總統，這是他的第二個總統任期，佢喺勝選演說曾表示，這將是美國的黃金時代。特朗普勢盛，講乜都有一定程度的分量，各方點都要畀番多少「薄面」。咁啱得咁蹺，美國前總統卡特去年12月29日辭世，現任總統拜登宣布全國下半旗哀悼30天，恰巧跟特朗普1月20日宣誓就職重疊。阿哥，侵侵就職幾咁風光威水，卻要下半旗，點都係唔老利，惹來侵侵不滿。

之但係特朗普勢盛，呢位年度風雲人物噏乜都可以變真理，凡係佢心中不高興的都可以改寫。呢，眾議院議長約翰遜14日宣布，國會山莊將於總統就職日完全升起國旗，慶祝特朗普就職，翌日將恢復下半旗，繼續悼念卡特。此外，佛羅里達州、內布拉斯加州、艾奧瓦州及亞拉巴馬州等「紅州」，亦已宣布在總統就職日，政府建築物將完全升起國旗迎侵侵就職大典，翌日才恢復下半旗。

特朗普大早已對總統就職日下半旗大為不滿，認為民主黨「攞景兼贈興」，佢指美國人對此不高興，事實係佢自己心裏有條刺而耿耿於懷！查實美國總統喺全國下半旗宣誓就職亦有先例，1973年1月尼克遜就任總統時，其就職典禮就在為1972年12月去世的前總統杜魯門下半旗哀悼期間舉行。

至於特朗普的就職日，相信唔少各國政要會出席，「留一手好牌」畀特朗普的拜登，以及前總統克林頓、喬治布殊，當日亦會攜眷列席，畀足面子。至於奧巴馬夫婦，奧巴馬會列席，其夫人米歇爾則以「撞期」為由不會出席；米歇爾於去年10月為賀錦麗站台時，曾經直斥特朗普是騙子兼無能，佢借故不出席，反映佢嫉惡如仇，出席豈非表裏不如一？「吾道一以貫之」，好嘢！