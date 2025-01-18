正論：破產清盤創新高　經濟不景難復甦

本港經濟繼續沉疴不起。破產管理署數據顯示，去年破產呈請數字達到9,190宗，為2015年後最高，按年大升近17%。強制公司清盤呈請去年亦有740宗，按年暴升逾30%，是2009年後最多。拖糧、財困、破產、清盤，外界對這些情況已不陌生，說是香江日常也不誇張。面對此情此景，港府不僅沒有板斧振興經濟，就連如何滅赤也是一籌莫展，香港何去何從？

個人破產和公司清盤的數字年年上升，已是不爭的實情，單是市面有不少店舖忽然拉閘、「吉舖」長期招租無人承租，以至住宅物業「銀主盤」數字大增，皆見經濟不景，由個人到企業都難以喘息。去年就不乏大型連鎖集團執笠或縮減分店，包括舒適堡、實惠、通利琴行等。食肆結業更是「成行成市」，見怪不怪。即使仍在運作的公司也因為盈利倒退，不是裁員便是凍結招聘，整個市道死氣沉沉。更不必說，過去一片榮景的建築業界陷入寒冬，多家老牌承建商均爆出拖糧窘境，甚至被入稟清盤結業。工人有汗出無糧出，年關難過，簡直就是打工仔悲歌。

經濟不景氣，有時候便只能指望政府打救，例如在疫情期間，港府便破天荒大派電子消費券，廣受歡迎；此外，當局亦加碼推出各種企業扶助措施，包括保就業計劃、百分百擔保特惠貸款等，但隨着疫情告一段落，這些特別措施也隨之偃旗息鼓。港府去年雖然有向銀行施壓，要求銀行加快對中小企審批融資，金管局亦有出招，公布多項針對中小企的措施，包括「預先批核，還息不還本」計劃，獲銀行承諾提供更多「部分還本」比例和時限選擇等，惟上有政策、下有對策，銀行根本沒有跟足。

更何況，今時不同往日，港府自己也背負千億財赤重擔，自顧不暇，無法大手筆援助企業。財金官員昨日出席《財政預算案》諮詢論壇，未有正面承認或否認加稅，但就強調政府將繼續以「節流為主、開源為副」的策略整合財政，包括審視是否有空間進一步削減經常開支。多個政黨隨即打蛇隨棍上，提議每年削減5%經常開支，包括凍結公務員薪酬、暫停招聘人手、調整兩元乘車優惠等。

必須指出，港府早就連續數年、每年削減部門經常開支1%，但隨着財赤連續3年達到千億元，已證明成效不彰。能夠削減5%開支當然非常理想，但編外職位開完又開、工務工程成本年年激增，甚至連立法會議員也是「其身不正」，艱難時期繼續豪花公帑外出考察，在「使慣手腳」惡習難改下，政府還哪裏有可能騰出這麼大的削支空間？

如果真有誠意削支，最立竿見影的做法當然是全體公僕減薪。學者早就指出，若全體公務員減薪一成，政府每年將節省超過150億元，這才是對紓緩財赤的最有效之法。可惜每當外界有所要求，由高官到議員再到公務員團體莫不牙痛咁聲、耍手擰頭，還動輒以「打擊公務員士氣」作為拒絕減薪的理由。當打工仔和中小企每日也在捱世界、破產清盤宗數迭創新高，公務員士氣真有這麼神聖不可侵犯嗎？