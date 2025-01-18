日本在「外交」上是非常可悲可憐的，多年來它在美國威逼下要時常反華，這是對日本自身傷害極大極深的角色。早年間，日本擔當這樣的角色「感覺還不太差」，實際利益不受影響；如今大不一樣，中國強盛，日本再惹中國，不和中國好好相處，給山姆大叔當打手，那就一定很慘。美國拜登政府這4年，日本就吃盡了苦頭，把自己置於和中國要鬧翻，甚至會打仗的險境。

日本跳入險境最大的坑，是他被踹入「中國武統台灣」，參與美國軍事援台乃至和中國開仗，也即前日本首相安倍晉三說的「台灣有事就是日本有事」，台海有戰，日本就要參戰。然而真要打，美台日必敗——美國會被從亞太區趕出去，台灣會被大陸解放，日本會被美國拋棄、會「失去沖繩」，也即大中華明清時期的屬國琉球。琉球會先行獨立，然後有機會回復「漢冠威儀」。上述結果，正是「百年大變局」在亞太區和中華民族復興史上的重要部分。

當然，鼠目寸光、早已對美國奴性十足、畏之如虎的小日本，是看不到這些的。不過，他們目光再短淺，也能深切感到拜登政府一去、特朗普主政，會對華對台政策發生變化。依現在的大形勢和兩岸狀況，大陸攻台可以隨時發生。

日本共同社最近公布調查顯示，過半數受訪企業表示，早已準備好或正準備對中國大陸攻打台灣，他們已草擬計劃，規劃撤離和庫存儲備等具體措施。他們認為，大陸和台灣都是日本供應鏈的重要組成部分，也是日本的關鍵市場；他們認為台海緊張加劇會對業務產生重大或中度影響；他們擔心海運、空運暫停，以及半導體供應鏈不穩定等等。

這些擔心，來自日本民間企業，相信日本當局也有同感。現在是到了「跟隨」拜登政府打壓中國必須懸崖勒馬的時候了，趕快恢復「中日友好合作關係」，和「台獨」分裂勢力拉開距離，方為自保之道，否則命懸一線也。