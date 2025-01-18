美國候任總統特朗普上任在即，除了俄烏有機會停戰，打了15個月的以巴戰爭亦傳出停火消息。可惜，巴勒斯坦人開心得太早，停火便橫生波折，以色列押後原定當地周四召開的安全內閣會議。總理辦公室指摘哈馬斯在最後一刻改變交換及釋放人質主意，哈馬斯則否認。而在此期間，以色列並無停止對加薩的空襲，至少70人死亡。

事實上，這一年多以來，多次傳出以哈有機會停火，惟每次傾得七七八八之際，以色列總會指摘哈馬斯無誠意，突然又發生互襲，令和談氣氛一掃而空。外界已多次分析，以色列總理內塔尼亞胡及其極右內閣，根本無意停火，反而要進一步擴張領土，不僅對加薩巴人趕盡殺絕，更爆出突襲黎巴嫩真主黨，以及跟伊朗互轟。敍利亞原政權倒台，以色列亦趁亂擴大佔領戈蘭高地。

今次也不例外。極右的以色列國家安全部長警告，若通過停火協議，他將辭職，國內外的猶太勢力同樣反對和談。除了美國國務卿布林肯對停火仍顯得信心十足，根本沒有多少人睇好可以達成長遠休戰。

必須強調，今次所謂的停火，拜登及布林肯即使不住往自己臉上貼金，力主由自己一手促成，但真正促成者是特朗普。他曾在Truth Social發文，聲稱若他就職前，被關押在加薩的以色列人質還沒獲釋，中東地區將付出「極大代價」。他親猶太和親以色列的立場，比拜登有過之而無不及，而且不按常理出牌，上台後若派美軍攻擊哈馬斯，絕非不可能，哈馬斯只好屈服。

問題是，以色列極右勢力根本不想停，他們只想延續執政，實現「大以色列國」夢想。現在停下來，意味這場打了15個月的仗未竟全功，當然要千方百計諉過哈馬斯阻撓和談。