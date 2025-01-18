台灣已經將近5年沒有執行死刑，16日下午卻忽然傳出要將早在2017年就死刑定讞的黃麟凱執行槍決。儘管廢死團體緊急申請非常上訴，導致延宕了一個小時，最後仍在晚上10時02分執行完畢，成為賴清德任內第一個執行的死刑犯。

為甚麼要在即將過年的前夕忽然執行死刑？法務部的說法是經過詳查，目前台灣仍未執行的37名死刑犯中，黃麟凱是唯一符合日前大法官釋憲意旨的犯人，所以才決定行刑，一切依法行事，沒有任何其他考量，但這個說法幾乎沒有人會相信。

理由很簡單，黃麟凱早在2017年便已經定讞，若真沒有任何政治力介入，他早該執行完畢，怎會拖到將近8年後才執行？而若要說政治考量僅在蔡英文時期，賴清德上任就開綠燈，那麼賴清德去年520就上任，為何又要等近8個月才做？

或說當時已經有大法官釋憲案正在進行，等釋憲案結果出爐，審核黃麟凱符合資格，再來執行，完全合法合憲。但大法官釋憲結果去年9月20日就得知，又有甚麼道理要審核長達4個月之久呢？

所以更合理的解釋是，農曆新年後賴清德將發起大罷免，而在野黨也有人揚言要發動反實質廢死公投，以對抗罷免行動。為掃除「廢死」這個民進黨最容易被攻擊的罩門，賴清德才下令趕在過年前執行死刑，為推動大罷免掃除可能的阻礙。

既然已經審判定讞，本就應該執行，黃麟凱罪大惡極，也絲毫不值得同情，但可嘆的是，從民進黨執政以來，死刑犯早已成為祭品，每當政治上遭遇困難，就會以槍決死囚「獻祭」來爭取民心。這赤裸裸地顯示台灣表面上看似文明社會，實際上卻還停留在薩滿巫師活人祭祀的原始時代，所謂人權自由，不過都是政客操弄的工具罷了。