特朗普去年底勝出美國總統大選後，很快就公布多名新一屆內閣成員，但按照慣例，這些名單還需要國會通過。豈料獲特朗普提名出任國防部長的海格塞斯日前出席參議院聽證會時竟然出醜，說不出一個東盟國家的名字，淪為政界大笑話。海格塞斯政治水平低，除了反映特朗普任人唯親，只看忠誠不看能力外，也點出東南亞國家這麼多年來不信任美國的主要原因。

美國政府一直聲言重視與東南亞國家的關係。但在大部分東盟國家眼中，美國從未真心和東南亞做朋友。最為人熟知的例子，是1997年亞洲爆發金融危機，華府不但沒有出手相助，國際貨幣基金組織（IMF）等美國掌控的國際金融機構更趁火打劫，令東南亞國家傷上加傷，成為各國忘不了的一道疤痕。

奧巴馬出任美國總統後，在2012年提出重返亞太，聲稱要加強與東盟國家聯繫。不過美國依然是口頭上重視東南亞地區，實際上卻沒有相應行動。例如東盟每年最重大的外交活動──東盟峰會，美國通常只會派副總統或者國務卿出席。海格塞斯作為即將上任的美國準國防部長，居然對東盟這個重要的東南亞區域性政治組織一無所知，說不出東盟中的成員國，以及美國與東盟簽訂的合作協議，再次印證了近幾屆美國政府拉攏東南亞國家，只是旨在圍堵中國。而過去一年華盛頓支持以色列在加薩的種族滅絕政策，亦加深了馬來西亞和印尼等伊斯蘭國家對美國不滿。

相比之下，中國在上世紀90年代亞洲金融危機中堅持人民幣不貶值，成為東南亞國家眼中的負責任大國。近年一帶一路倡議在東南亞逐漸開花結果，更令一度炒作熱烘烘的中國威脅論消失得無影無蹤。東盟國家友好的天平正慢慢向中國傾斜。