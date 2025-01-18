以哈停火？會否又係「狼來了」？卡塔爾周三宣布，以色列與哈馬斯達成加薩地帶停火協議，將分階段實施。惟以色列總理辦公室日前指摘，哈馬斯違背部分協議內容，安全內閣押後表決停火協議。所謂「停火協議達成」，卻依然爭拗不斷。

以軍每次都有藉口出爾反爾。今趟停火協議達成後，以軍仍襲擊加薩北部、中部及南部多區，造成至少70名巴人死亡。以軍還在約旦河西岸多地，發起軍事行動。可見以哈的停火達成協議，依然充滿變數。事實上，正如華府高官表示，美國總統拜登去年5月提出停火協議框架後，各方在夏季進行密集式談判，但同年8月底以軍在拉法發現美以雙重國籍人質戈爾德貝格－波林和另外5名人質的遺體，令談判中斷。要言之，人質問題一度成為談判主要障礙。日前拜登的中東特使麥格克抵達中東進行「非常複雜的斡旋」；其後，美國候任總統特朗普的中東特使威特科夫亦加入，談判主要涉及停火條件、釋放人質次序、以色列釋放在囚巴人數量等。談判據云「非常激烈」，威特科夫曾到以色列會晤以國總理內塔尼亞胡，並施壓對方接受協議。

看來，代表特朗普的威特科夫「牙力」應勝拜登的中東特使麥格克一籌，皆因拜登雖仍在位，無奈茶早已涼！反觀特朗普去年11月勝選後氣勢大盛，廢噏乜嘢都有分量！知情人士指，侵侵多次警告如果哈馬斯不在他本月20日上任前釋放人質，中東會有地獄代價，這是以巴達成協議的一大推力。以哈達成停火協議的消息傳出後，特朗普立刻在自家社交平台把功勞歸功自己！拜登被問及究竟應該歸功何人，說了句「這是否一個笑話？」歷史由強人書寫，拜登看來確實難脫笑話之嘲諷！