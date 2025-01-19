正論：大學學位續貶值　就業下流悲到極

過去大學生是天之驕子，家裏出了個天子門生是光宗耀祖的事。但隨着大學教育普及化，大學生滿街都是，幾乎已成社會求生最低要求。有組織調查發現，大學生月薪中位數在這20年間持續下跌，更因為大學學歷的勞工高速增長，高技能勞工崗位的增長量卻在近10年放緩，導致不少大學生從事低技術行業。「就業下流」已成為窒礙年輕人向上流的一道坎。

有關調查發現，本港從事低技能職位、持大學學歷的人士和比例創新高，由2003年的6.6萬人增至2023年的19.4萬人，升幅近兩倍。與此同時，高技能勞工崗位的增長量在近10年放緩，持大學學歷的勞工卻仍高速增長，「僧多粥少」情況日趨嚴重。至於月入中位數，整體大學學歷勞工在2023年的整體中位數收入為35,071元，較2003年的36,418下跌3.7%；同期收入最高的一成大學學歷勞工，收入亦從2003年的97,875元，跌至2023年的90,047元，跌幅為8%，即愈高收入的大學生，薪酬跌勢愈明顯。

根據統計處定義，高技能工種指「經理及行政人員」、「專業人員」及「輔助專業人員」；低技能工種指「文書支援人員」、「服務工作及銷售人員」、「工藝及有關人員」、「機台及機器操作員及裝配員」以及「非技術工人」。正因為香港社會愈來愈向金融服務業轉型，產業結構單調，大學雖然也着重這方面的培訓，但金融服務業的工作崗位數量並沒有大幅增加，反而更趨精英化，於是未能學以致用、無法進入高技能工種的大學生也隨之增加。

人浮於事，不少大學生只能「將就」騎牛搵馬。然而，若甫踏足社會便無法從事學業專長的工作，將來要轉行便不容易，逐漸出現「就業下流」現象。既然職位只要求低技術，意味被取替的機會也較高，加上大學生數量在這20年間激增，大學學位貶值，早就沒有「物以罕為貴」這支歌仔唱，連帶薪酬也跌跌不休，完全不足為奇了。

更不必說，本港樓價在20年間急劇飛升，2003年適逢沙士爆發，淘大花園一個單位數十萬元已有交易，近年即使樓價下跌，但一個小單位索價數百萬元依然是常事。香港連續多年蟬聯全球最難負擔樓價的地方，往往要不吃不喝十多年才能購買一個住宅單位，根本不是普通大學生能夠負擔。所謂修身齊家平天下，大學生連安居之處也求之不得，無法向上流，對生活不可能有幸福感，對香港自然也難言歸屬感。

由此可見，惟有將產業做大做闊，變得多元化，讓大學生「行行出狀元」、「條條大路通羅馬」，才是扭轉就業下流、讓年輕人對未來有信心的不二法門。很可惜，歷屆特區政府口說發展新型產業，事實卻是光說不練，單是中央送給香港發展創科用途的落馬洲河套區，便長期被冷落荒廢。君不見，一河之隔的深圳發展得熱火朝天，香港還是爛地一片，直到近年始急起直追，但失落了的時光與機遇，又豈是一下子就能追回！