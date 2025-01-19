特朗普的對華政策究竟怎樣，這要他入主白宮後才能看出來。不過，從其左膀右臂發出的對華言論中，可以看出不會比拜登「好」，甚至會惡劣過拜登。

特朗普提名的候任國防部長海格塞斯在參議院聽證會上說，中國是美國國家安全面臨的最全面、最嚴峻的挑戰，他指摘中國花了數十年進行軍事戰略投資，包括建造航母、潛艇、導彈、核武等，對抗美國在亞太地區投射軍事力量，他聲稱要聯合盟友阻止北京在亞太地區的侵略行為。獲特朗普任命的國家安全顧問沃爾茲在同一天聲稱，目前美國延遲交運台灣的軍武總值超過200億美元，他上任後會加快交付台灣購買的武器，應對和遏制中國大陸的威脅。

特朗普的左膀右臂如此這般的言論，已清楚表明美國對華打壓、支持「台獨」分裂勢力「倚美謀獨」的做法，不會有任何改變。海格塞斯和奧斯汀、沃爾茲和沙利文不會有啥區別，這是因為特朗普政府和拜登政府，本質上都是「美國帝國主義政府」。

事實上，遠的不說，「美國帝國主義政府」出於本性的這套對華政策，在2017年就由特朗普政府制訂和展開；4年後共和黨的特朗普落選下台，民主黨的拜登繼續和擴大了這套政策；又4年後，特朗普捲土重來，他定會在拜登擴大了他開始的這套政策基礎上，繼續自己「未竟的事業」，必要的話，他只會比拜登更狠、更辣、更毒。

世人已注意到，在不少方面例如俄烏之戰、中東危機、對歐洲政策，特朗普明顯表現了會對拜登政策「為反而反」、推倒重來，但對華政策未聞大唱反調，雖然他也裝模作樣的吹吹和風，套套近乎，邀請中國領導人參加他的總統就職禮，但了解其人者都知道，這不過是在「做騷」、「吸人眼球」、「製造新聞」，橄欖枝裏藏利刀！再說一遍，「美國帝國主義政府」的對華政策是本性制訂的，是一大群利益集團制訂的，特朗普只是執行者，最多會做些少調整。