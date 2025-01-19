60歲以上的長者乘車優惠，應該原封保留抑或大事更革，近期惹來熱議。如今特區政府莫財，幾乎每年的預算赤字都以千億元為單位，以此看來，長者乘車津貼的方式早晚要改。據說最大的可能性，是將優惠年齡的起步點，由60歲提升到65歲。

現代人的平均年齡愈來愈長，前特首林鄭月娥憶述千禧年時候到訪一家老人院，院中有一位百歲人瑞，當時大家都視為稀有難得，故探訪過程也特別隆而重之，但時至今日，百歲人瑞早已司空見慣，幾乎每一家老人院都有。再過一、二十年，很多人「長命百二歲」，或許不再是夢。將來60歲可能只是中年，不能稱為長者，既是如此，政府考慮將長者乘車優惠的年齡上調，亦是無可厚非。問題是何時實施？5年後、10年後，抑或明年起就修改？

即使是因為財政問題而修改政策，也不能光考慮財政因素，還須顧及民心、民情。筆者不敢越俎代庖，為特區政府提供政策修改的時間表，但為了照顧市民感受，管治班子和立法會的尊貴議員們，必須跟普羅大眾共度時艱，若然只瘦下而不瘦上，肯定會招來民意的強烈反彈。

職是之故，在修改長者乘車津貼前，特區高官和公務員必須帶頭減薪，政府津貼的機構也該同步執行。立法會和區議會議員作為民意代表，就更不能獨善其身。眼見港府面臨巨額財赤，早前仍有多名立法會議員不識時務，大搞日本豪華考察團，大部分人來回都是乘坐航機的商務客位，此舉已招來民怨沸騰。政府和議員們想削減市民福利，必先刀口向內，方能服眾。因此，除了減薪，政府還須替公務員和議員們，制訂一套明確而合理的日常開支指引。