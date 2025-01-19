美國候任總統特朗普周一就宣誓就任，即將卸任的拜登，在最後的總統生涯接連出招，落實了不少特朗普打算推動的政策，以及將一些可能存在地雷的難題留給特朗普。種種迹象顯示，民主黨雖然在去年大選慘敗，但仍然為日後攻擊特朗普做好了鋪排。

拜登最近可謂搶盡風頭，包括將騰訊等中國企業列入所謂涉軍名單；對晶片出口實施三級制，進一步收緊對中國、俄羅斯的技術限制。最矚目的是，在卸任前幾日宣布以色列與哈馬斯達成停火協議。這些都是特朗普在競選期間揚言一上任就會做的，難怪有人說拜登是刻意與特朗普搶功勞。

特朗普固然可以打嘴炮，強調以哈停火協議之所以達成，是因為他當選了美國總統。但拜登主導的停火協議，故意將執行日期訂在19日，明顯是要趕在特朗普上台前落實，令特氏執政後無功可領。

拜登搶的這些功勞，很明顯是有經過篩選，基本上都是美國朝野立場比較一致，例如對中俄的技術限制、以哈停火，沒有人會不歡迎，拜登可借此為自己樹碑立傳。相比之下，特朗普聲言上任後會推動的其他政策，例如推動俄烏停火，拜登就不去搶功，因為俄羅斯遠比哈馬斯強大，特朗普既不能對普京低頭，又不太想繼續軍援烏克蘭，弄不好還會被扣上親俄的罪名。

至於特朗普主張驅逐非法移民，雖然得到白人至上主義人士的支持，但少數族裔有不少反對聲音，一旦他用暴力手段驅逐非法移民，發生個別慘劇個案，一定會被人拿來大做文章。而特朗普對盟友和中國祭出關稅大棒，則會推高國內物價，破壞美國經濟軟着陸的周期。這些措施都屬於硬骨頭，拜登在卸任前不去觸及，為民主黨日後攻擊特氏埋下了伏筆。