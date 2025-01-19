一連兩日回顧了美國總統拜登（明日就卸任）任內的外交政策，基本上是全面失敗，導致世界多處（俄烏、中東，還有被忽略的非洲）戰火連綿，盟友（歐盟、以色列、沙特阿拉伯等）的實力和團結被削弱，並且迫使其「敵人」（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）更緊密地結盟和加強軍力，一些原本並非敵人的也變成與美國為敵（巴西、土耳其、印尼等）。

對美國自身而言，拜登政府遏俄制華為美國的軍火商、石油商及少數本土企業，贏得了短線的經濟利益，卻犧牲了當地消費者的利益、企業競爭力與科技創新的進步，還有拜登口講最關注的氣候變化問題。與4年前比較，美國明顯變得外強中乾和缺乏自信。雖然中國在過去4年也出現了這樣那樣的問題，但大部分人還是會打賭，中國即使未必最終可打贏這場「新冷戰」，但起碼在短中期內也不會戰敗和倒下。

現在再談談特朗普的外交政策和理念，除了相對拜登與民主黨的理想/自由主義，特氏較偏向着重實力與實利的現實主義，也有人以「新門羅主義」來形容其「美國優先」主張。

舊有的「門羅主義」源自美國的第5任總統門羅，主張將美國以至整個美洲，跟歐洲大陸的內外戰事、殖民主義、經濟生產，以至社會文化及價值觀等都切割分離，互不干預。

門羅主義某程度讓美國在19世紀初至20世紀初的近100年內，避開了歐洲諸國及其殖民地的多場革命與戰亂，促進了經濟發展，擴大了本國版圖，確立了美國的本土意識及在美洲的霸主地位，並且在兩次世界大戰中都以「後來者」姿態取得了勝利和龐大的延後利益。「新門羅主義」雖然也強調美國優先，但其基礎與內涵都有所不同。明日再談。