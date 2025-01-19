特朗普將於1月20日再次出任美國總統，世人皆知其非一般的執政風格，由於美國總統最多只能擔任兩屆，特朗普這次沒有連任壓力，加上共和黨成功控制參眾兩院，筆者估計他這次會比上一個總統任期更豁出去，他極有可能成為世界百年未有之變的加速變數。

特朗普未上任，已經山雨欲來風滿樓，但意想不到的是，他不是提出打壓中國的新政策，而是不止一次將加拿大總理杜魯多稱為州長，提出將加拿大納入美國成為第51州；又提出收購現屬於丹麥的全世界第一大島、面積217萬平方公里的格陵蘭；更基於「國家安全」理由，提出收回貫通太平洋、大西洋的巴拿馬運河。他更表示，不排除以經濟或軍事施壓的方式，達成以上目標。特朗普向多個盟友點起火頭，他的「嘴炮拓土」，是語出驚人的「特朗普新聞學」，旨在轉移俄烏戰爭、以巴衝突視線？還是實現其「讓美國再次偉大」大計的一部分呢？

虛虛實實、難以捉摸正是特朗普的風格，他擅長製造不明確因素，形成對自己最有利的形勢，筆者認為，對加拿大的訴求是虛的，旨在增加談判籌碼；但收購格陵蘭和控制巴拿馬運河的訴求，則有一定的可行性。美國控制主流媒體和社交平台，鼓吹格陵蘭人民發起獨立公投，這一點是丹麥政府容許的，然後再併入美國成為一個州，或成為類似關島的非合併領土。巴拿馬運河就更簡單，欲加之罪，何患無詞，可以複製1989年的軍事入侵模式。一時間，美帝國對盟友也不客氣，撕破臉皮的擴張主義甚囂塵上，世人都開了眼界。

另一個令人開眼界的事，莫過於「TikTok難民」，美國一群網民為表達對拜登政府對TikTok「不賣即禁」命令的不滿，集體轉場到「小紅書」。一時間，小紅書成為美國應用程式下載榜的冠軍，本是中國網民空間的小紅書忽然被一眾老外洗版，當中更有人嘗試說着簡單的中文，意想不到地得到很多中國網民的友善回應，本來是行為藝術的抗議行為，慢慢透過AI翻譯軟件，兩地網民就生活、工作和文化等方面進行深入的交流，中國醫保、中國救災成為討論熱點，小紅書一夜間無意中達成國際化，更成為中美網民開展民間外交的契機，「洋悟運動」以星火燎原之勢，衝擊美國人對中國的認知，影響比當年的「乒乓外交」更甚。

隨着特朗普上台，更意想不到、更魔幻的事情只會更多，美國成為世界亂源是新常態之一，不明朗因素令經濟發展和平民生活蒙上陰影，但樂觀一點看又不一定是壞事，正如毛澤東所說：「天下大亂，形勢大好。這種大亂，對人民來說是好事，不是壞事。它亂了敵人，分化了敵人，喚醒了人民，鍛煉了人民，推動國際形勢進一步朝着有利於人民，而不利於帝國主義的方向發展。」