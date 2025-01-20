娛圈單打：票房失利哭鬼咗　何必心涼諗多咗

三年抱兩的韓流男神宋仲基，經過兩套電視劇《黑道律師文森佐》及《財閥家的小兒子》收視登頂大成功後，似乎未能延續強勢，接連主演的電影《路基完》，以及正在南韓上映的《波哥大》，反應均差強人意。

《波》片入場人次僅得40萬，跟同期玄彬主演的《哈爾濱》400萬人次相差10倍。宋仲基跑宣傳時，目睹場面冷清，即使有「財閥家爺爺」李聖旻義氣相挺現身支持，一樣難掩失望之情。他揚言已盡力做宣傳，亦已盡力演好戲，感激觀眾支持，講到激動處一度哽咽，外界形容男神哭了。

咁啱得咁蹺，前妻宋慧喬主演新片《黑修女們》亦即將上映。她近日同樣忙於宣傳，特別登上國民MC劉在石節目，首談離婚5年來的心路歷程，獲外界一致同情和讚賞，認為喬妹縱使受盡委屈也獨自吞下，從來沒有口出怨言，跟宋仲基高調離婚高調再婚，彷彿往喬妹傷口灑鹽的做法，高下立見。於是乎，見風轉舵的網民對男神票房慘敗，兩字記之曰：抵死！

其實又唔使咁心涼嘅，勝敗乃兵家常事，今次唔得，咪下次囉。男神新劇《My Youth》將於今年開播，有賭未為輸，隨時來個大翻身，屆時罵過他的網民，可能又重新熱捧吹奏。

講句公道話，婚姻破裂，雙方都有責任，既然無法相處，無謂浪費時間盡早分開也是好事。當年不少人指摘喬妹水性楊花導致婚姻失敗，今日又變成批評宋仲基為渣男，可見大家都是霧裏看花，一知半解。事業有起有落是常情，如今兩位當事人各自安好，外人又何需大驚小怪。