中國給足面子，首次在中美關係史上、在美國總統就職典禮史上，派出國家副主席韓正參加特朗普的總統就職典禮。令人意外的是，這麼重要的好事，是在中美關係這些年頗為糟糕、陷入低谷、博弈不已時發生的。

此事由特朗普主動提出邀請，這說明：一是中國當今的地位和實力已與美國不相伯仲。二是美方連續8年打壓、圍堵中國，採用蠻橫辦法根本無效，新上任的特朗普要放軟身段，使用軟的一手，看看能不能尋找突破口。三是特朗普臉皮厚、性情豪、工於心計，玩政治和尋常政客不同，自有一套，別人覺得不可能的事，他覺得可能；別人覺得不該做的事，他偏要做，做得成做不成無妨，都要試試看。他在第一個總統任期忽然與北韓的金正恩會面，越過三八線「驚艷世界」，嘗到了甜頭，因此今後還有甚麼「似曾相識燕歸來」的舉動，是不是表明特朗普又想爽一把？

當然中方深知其人，不會被其所惑！更何況以中國的實力和經驗，怎麼陪他玩都游刃有餘。韓正臨行前，國家主席習近平應邀與特朗普通電話，顯示韓正此行意義重要，絕不僅是給足特朗普面子，而是對中美關係的前景和世界多項重大熱點問題擺明了觀點：一是中美之間難免有分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。二是台灣問題事關中國國家主權、領土完整，美方務必慎重處理。三是中美經貿關係本質是互利共贏，對抗衝突不應是選擇。四是中美兩國擁有廣泛共同利益和廣泛合作空間，可以成為夥伴和朋友。

電話會議後，特朗普表示，通話對中美兩國來說都是非常好，他期望兩人能一起解決許多問題，兩人將盡一切努力讓世界更加和平與安全。這次通話，中方表述的立場和觀點，與拜登通電話及會面時都講過，拜登也講了不少「好話」及承諾，但轉頭就忘，繼續打壓中國。今次特朗普會咋樣呢？恐怕好不到哪兒去。