近日美國駐聯合國代表重彈舊調，批評北京在俄烏戰爭中偏幫俄羅斯，變相為俄軍提供裝備，又充當莫斯科的政治掩護者。俄烏戰爭爆發近3年，美國在這話題上就講足3年，任你解釋得唇焦舌敝，對方就是油鹽不進。今趟中國常駐聯合國代表團副代表耿爽終於按捺不住，直言相告，說假如北京當真援助俄軍，俄烏戰爭早已不是今天的局面了。

這番話可有深意存焉，老美多番逼迫，使中國不能再謙厚，也不能再含蓄，由是便坦白告訴你，以今日中國的實力，如果全力支援俄羅斯，美西方提供的軍備，恐怕很快就要變成爛銅爛鐵，這場仗還須持續這麼久嗎？

早前盛傳，解放軍訂購了一百萬架軍用無人機，限時2026年年底交貨。以此推算，中國軍工廠平均每月最少可生產三數萬架無人機。若然如此，只消抽出一個月的生產量供予俄軍，便足夠讓整個烏克蘭變得無險可守。大家可別忘了，中國還有專門用作應付野戰、巷戰的機器狗和機器狼。這方面的技術和生產力早已領先全球，一旦投入俄烏戰場，肯定是摧枯拉朽。

事實上，世人反倒該讚嘆北京的厚道和願意堅守和平的態度。面對美西方國家的威脅，近期解放軍頻頻透過演習和軍事展覽，對外顯示實力。本來要展現軍事科技，最好的地點莫過於俄烏戰場，解放軍各項尖新的武備一出，肯定會將世界嚇呆，但中國為了嚴守中立，寧可放過烏克蘭這個全球最佳的「武器展覽館」。北京非但沒有軍事支援俄羅斯，還公開呼籲須尊重各國的領土完整，以此觀之，北京像是替莫斯科作政治掩護嗎？當今之世，最赤裸裸的政治掩護，反倒是表現在美國對以色列的立場上。