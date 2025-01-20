以色列安全內閣上周五通過加薩停火協議，為人質回歸及終結15個月以哈戰爭鋪平道路，協議其後獲以色列全體內閣會議通過。停火協議分為3階段，既然分階段執行，意味仍然存在變數，雙方都有可能突然不遵守。以色列總理內塔尼亞胡在停火協議生效前夕發表全國講話，堅持以色列保留權利，在必要時恢復戰鬥。

以哈停火，唔通只為特朗普再上台執政沖喜一下？內塔尼亞胡指協議的第一階段是暫時停火，如果進一步的談判破裂，以色列保留恢復加薩戰事的權利，又指以色列已經得到特朗普支持；如果必須恢復戰爭，以色列將以強而有力的新方式進行。內塔尼亞胡的底氣恐非無的放矢，佢話特朗普會確保以色列獲得所需的全部武器和彈藥。

內塔尼亞胡應該不是胡扯，皆因特朗普比拜登更情傾以色列，近期佢力促以哈停火，並非出於對巴人的憐憫，而係為總統就職禮做準備，以哈及時停火，更能確立其英明領袖的偉大形象。事實上，特朗普在其首個總統任期已經偏幫以色列，同內塔尼亞胡十分咬弦，並且承認耶路撒冷為以色列首都，哪裏有一分在乎巴人的感受？特朗普再度入主白宮，恐怕會更放縱內塔尼亞胡！難怪內塔尼亞胡聲大夾惡表示，已經得到特朗普保證，若哈馬斯不履行協議部分內容，以色列便可以恢復戰爭！

以巴和平之路，依然荊棘滿途。以哈戰爭夷平了加薩地帶大部分地區，造成數萬人死亡，迫使加薩戰前230萬人口大部分流離失所。有研究指出，截至去年6月30日，加薩的死亡人數為64,260人，研究員估計，目前的死亡人數已經超過7萬人。停火協議雖說為當地人民帶來一絲曙光，但加薩要重建又談何容易，加薩的明天是一個黑洞！